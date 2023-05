ONLINE NHL: Devils chtějí srovnat sérii, zabrání jim Nečas? V akci i Faksa

Jejich cílem je Stanley Cup, ale zatím k němu mají všechny týmy stále daleko. Čtvrtými zápasy v noci pokračují dva zápasy 2. kola play off NHL. New Jersey (Palát, Vaněček) s Carolinou (Nečas) dokázalo snížit na 1:2 a v domácím prostředí chce sérii srovnat. Zda se jim to podaří, sledujte od 1:00 SEČ. Později jdou do akce hokejisté Seattlu proti Dallasu (Faksa), v jejichž sérii zatím 2:1 na utkání vede Kraken. Získá psotupový mečbol, nebo Stars zaberou a srovnají? Obě klání sledujte ONLINE na iSport.cz.