Vaněček střídal už po 10 minutách, Vladař prohrál. Hattrick nováčka

Washington vyloupil arénu New Jersey, Vítek Vaněček střídal už v 10. minutě za stavu 0:2 • Reuters

Washington vyloupil arénu New Jersey, Vítek Vaněček střídal už v 10. minutě za stavu 0:2 • Reuters

Washington vyloupil arénu New Jersey, Vítek Vaněček střídal už v 10. minutě za stavu 0:2 • Reuters

Washington vyloupil arénu New Jersey, Vítek Vaněček střídal už v 10. minutě za stavu 0:2 • Reuters

Hokejisté Calgary získali v NHL i díky 32 zákrokům Daniela Vladaře alespoň bod za prohru v Torontu 4:5 po nájezdech. Vítek Vaněček pustil při porážce New Jersey 2:4 s Washingtonem dva góly z pěti střel a byl střídán už v jedenácté minutě za stavu 0:2. Lukáš Dostál chytil 30 z 35 střel, ale neodvrátil prohru Anaheimu 3:6 s Philadelphií.

Vladař inkasoval v základní hrací době všechny góly v úvodních 25 minutách, po kterých Toronto vedlo 4:1. Na českého brankáře dvakrát vyzrál William Nylander. V prvním případě forhendovou kličkou, ve druhém v oslabení z přečíslení dva na jednoho a bodoval tak i ve čtrnáctém utkání sezony (9+12). Z prostoru před brankou překonali Vladaře i Calle Järnkrok a John Tavares.

Calgary ještě v prostřední třetině snížilo trefami Nikity Zadorova a A.J. Greera a ve 44. minutě vyrovnal slovenský útočník Martin Pospíšil. V rozstřelu nestačil Vladař na bekhendový blafák Mitchella Marnera a střelu Maxe Domiho nad lapačku.

Vaněček inkasoval obě branky během patnácti sekund. Překonali jej v jednom střídání hráči čtvrté formace Nicolas Aube-Kubel a Beck Malenstyn, kteří se prosadili shodně střelou z pravého kruhu. Ve 27. minutě zvýšil Jevgenij Kuzněcov. New Jersey snížilo ve třetí třetině trefami Tima Meiera a Dawsona Mercera, ale při risku bez gólmana zpečetil výhru Washingtonu Kuzněcov.

Do sestavy New Jersey se vrátil téměř po měsíci Tomáš Nosek, který vynechal kvůli zranění v dolní části těla deset zápasů. Jeho spoluhráč Ondřej Palát si připsal dva záporné body do statistiky plus/minus.

Dostál vstupoval do utkání se čtyřmi vychytanými výhrami v řadě včetně utkání s Philadelphií, ale tentokrát se radovali Flyers. Už ve 22. minutě vedli 3:0. Sražený kotouč doklepl do odkryté branky Sean Couturier, tečí zvýšil Cam Atkinson a úspěšný start završil Louie Belpedio. Český gólman nestačil ani na Travise Sanheima a Owena Tippeta. Oba se před něj dostali odvážnými průniky a vrátili hostům ve třetí třetině tříbrankový náskok (4:1 a 5:2).

Poslední gól padl při hře Anaheimu bez brankáře. Domácí měli jediného střelce, svůj první hattrick v NHL zkompletoval teprve osmnáctiletý Leo Carlsson.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 18:02. Jokiharju, 39:02. J. Skinner, 43:33. Peterka Hosté: 19:30. Kaprizov, 52:27. Eriksson Ek Sestavy Domácí: Levi (Luukkonen) – Dahlin (A), Ry. Johnson, Power, Jokiharju, Clifton, E. Johnson – J. Skinner, T. Thompson, Cozens – Greenway, Mittelstadt, Peterka – Savoie, Krebs, Rousek – Girgensons (A), Jost, Okposo (C). Hosté: Gustavsson (M. Fleury) – Brodin, Faber, Mermis, Spurgeon (C), Middleton, Bogosian – Kaprizov (A), Rossi, Boldy – M. Johansson, Hartman, Zuccarello – M. Foligno (A), Eriksson Ek, Maroon – Duhaime, Dewar, Lettieri. Rozhodčí McIsaac, McCauley – Tobias, Grillo Stadion KeyBank Center, Buffalo Návštěva 17031 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:01. M. Tkachuk, 18:52. Balinskis, 27:08. Barkov, 53:18. Verhaeghe, 56:18. Stenlund Hosté: 01:20. Kotkaniemi, 36:40. S. Aho II Sestavy Domácí: Bobrovskij (Stolarz) – Forsling, Ekman-Larsson, Mikkola, Kulikov, Mahura, Balinskis – Rodrigues, Barkov, Reinhart – Verhaeghe, Lundell, M. Tkachuk – Luostarinen, Stenlund, Cousins – Lomberg, Lorentz, Lockwood. Hosté: Raanta (Kočetkov) – Slavin, Burns, Skjei, Orlov, Chatfield, Pesce – Noesen, S. Aho II, Jarvis – Svečnikov, Kotkaniemi, Teräväinen – Martinook, J. Staal, Fast – Bunting, Drury, Nečas. Rozhodčí Dunning, Rank – Smith, Toomey Stadion Amerant Bank Arena, Sunrise

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 47:13. Meier, 49:12. Mercer Hosté: 10:22. Aube-Kubel, 10:37. Malenstyn, 26:34. Kuzněcov, 58:09. Kuzněcov Sestavy Domácí: Vaněček (11. Schmid) – Hamilton, Siegenthaler, Marino, Bahl, L. Hughes, B. Smith – Bratt (A), M. McLeod, Toffoli – Meier, Mercer, Palát (A) – Lazar, Haula, Nosek – Bastian, Tierney, Holtz. Hosté: C. Lindgren (Kuemper) – Carlson, Fehérváry, Jensen, Sandin, Häman Aktell, L. Johansen – Wilson (A), Kuzněcov, Ovečkin (C) – Oshie, D. Strome, Milano – M. Phillips, McMichael, Protas – Aube-Kubel, Dowd, Malenstyn. Rozhodčí Kea, Dwyer – MacPherson, McNamara Stadion Prudential Center, Newark Návštěva 16 514 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:01. Nylander, 08:19. Järnkrok, 21:06. Nylander, 24:45. Tavares, . Domi Hosté: 07:02. Zary, 25:33. Zadorov, 32:27. Greer, 43:22. Pospíšil Sestavy Domácí: Woll (Samsonov) – Rielly, Brodie, Giordano, McCabe, Lagesson, Benoit – Knies, Matthews, Marner – Bertuzzi, Tavares, Nylander – N. Robertson, Domi, Järnkrok – Gregor, Kämpf, Reaves. Hosté: Vladař (Wolf) – Weegar, R. Andersson, Hanifin, C. Tanev, Zadorov, DeSimone – Huberdeau, E. Lindholm, Mangiapane – Zary, Kadri, Šarangovič – Pospíšil, Backlund, Coleman – Greer, Dubé, Ružička. Rozhodčí Stadion Scotiabank Arena, Toronto

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 33:15. Carlsson, 50:34. Carlsson, 58:32. Carlsson Hosté: 04:57. Couturier, 12:31. Atkinson, 22:33. Belpedio, 47:39. Sanheim, 53:07. Tippett, 58:59. Tippett Sestavy Domácí: Dostál (Gibson) – Fowler (A), LaCombe, Mintjukov, Ljubuškin, Vaakanainen, Gudas – Killorn, Carlsson, Terry (A) – Vatrano, McTavish, R. Strome – Max Jones, Henrique (A), Silfverberg – R. Johnston, Carrick, Leason. Hosté: Ersson (Petersen) – York, Sanheim, Zamula, Se. Walker, Seeler, Belpedio – Atkinson, Couturier, Foerster – Tippett, Frost, Konecny – Farabee, N. Cates, Brink – Deslauriers, Laughton (A), Hathaway. Rozhodčí L'Ecuyer, Skilliter – Mills, Gibbons Stadion Honda Center, Anaheim Návštěva 15550 diváků