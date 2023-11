NHL ONLINE: Střet Hronka a Gudase! Nečas ve Philadelphii, hraje i Vrána

Rovných deset zápasů nachystali organizátoři NHL v noci z úterý na středu. Ondřej Palát a Vítek Vaněček se svými Devils hostí Islanders. Do Philadelphie zavítala Carolina Martina Nečase. David Kämpf a jeho Toronto se měří s Floridou. Minnesota po změně kouče hostí St. Louis, kde působí Jakub Vrána. Českou stopu v osobě Radima Zohorny by mělo mít i utkání Pittsburghu v Nashvillu. Winnipeg se střetává s Dallasem krajana Radka Faksy, do branky by mohl Petr Mrázek v Chicagu a Karel Vejmelka v Arizoně. Střet českých beků nabízí duel Canucks (Filip Hronek) a Ducks (Radko Gudas a brankář Lukáš Dostál). Sledujte ONLINE iSport.cz.