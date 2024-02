Boston padl v prodloužení, Hronek dal důležitý gól. Vladař vychytal hvězdy

Palát v závěru druhé třetiny zavezl puk do útočného pásma, vyzval ke střele Šimona Nemce a z dorážky srovnal na 2:2. V 54. minutě se prosadil Nico Hischier a Devils se poprvé v zápase dostali do vedení. Vítěznou branku domácích dal o tři minuty později Jesper Bratt. New Jersey vyhrálo po dvou prohrách a z devátého místa Východní konference ztrácí na příčky zaručující play off pět bodů.

Vancouver doma proti Bostonu protrhl čtyřzápasovou šňůru proher. Canucks prohrávali už 0:2, v posledních osmi minutách základní hrací doby ale srovnali a v prodloužení rozhodl Brock Boeser. Hronek při závěrečné hře bez brankáře napřáhl na modré čáře a v čase 58:49 poslal zápas do prodloužení. V dresu Bostonu nebodoval ani jeden z trojice Čechů.

Česká spolupráce z 50. minuty San Jose vykřesala naději na nadějný výsledek ze zápasu s Nashvillem. Obránce Jan Rutta s pukem objel branku, našel Zadinu a ten pohodlně snížil na 2:3. Více toho Sharks nestihli a padli 2:4.

Brankář Daniel Vladař Calgary pomohl k vítězství v tradiční bitvě o Albertu. Český gólman v duelu s Edmontonem inkasoval tři branky z 35 střel a Flames i díky jeho výkonu vyhráli potřetí za sebou. Vítězství 6:3 řídil dvěma góly a nahrávkou Noah Hanifin.

Z výhry se radoval také David Rittich, jahož Kings porazili Anaheim 3:2 po samostatných nájezdech. Český gólman zlikvidoval 22 střel, dva ze tří nájezdů a zápas zakončil s úspěšností 91,7 procenta. Jeho protějšek John Gibson pomol Anaheimu k bodu 48 zákroky.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:33. P. Kane, 04:21. Rasmussen, 05:24. Fabbri, 19:02. DeBrincat, 36:56. Compher, 38:34. DeBrincat Hosté: 32:28. Z. Bolduc Sestavy Domácí: Lyon (Reimer) – Walman, Seider, Chiarot, Petry, Määttä, Gostisbehere – Rasmussen, Larkin (C), P. Kane – DeBrincat, Compher, Raymond – Perron (A), Copp (A), Veleno – Fabbri, Fischer, Sprong. Hosté: Binnington (21. Hofer) – Leddy, Parayko (A), Krug, Kessel, Scandella, Perunovich – Bučněvič, Thomas (A), Kyrou – Z. Bolduc, B. Schenn (C), Neighbours – Saad, Hayes, Kapanen – Toropčenko, Sundqvist, N. Walker. Rozhodčí Sutherland, Lee – Baker, Pancich Stadion Little Caesars Arena, Detroit Návštěva 19 515 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 25:23. Meier, 37:50. Palát, 53:33. Hischier, 56:33. Bratt Hosté: 23:06. Gallagher, 33:07. Suzuki, 58:09. Suzuki Sestavy Domácí: Daws (Poulter) – Marino, Siegenthaler, Nemec, Bahl, C. Miller, L. Hughes, B. Smith – Mercer, Hischier (C), Palát (A) – Bratt, J. Hughes (A), Haula – Toffoli, Tierney, Meier – Holtz, Lazar. Hosté: Allen (Primeau) – Matheson (A), Guhle, Kovacevic, Harris, Savard, Xhekaj – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Armia, Newhook, J. Roy – Jos. Anderson, J. Evans, Gallagher (A) – Ylönen, White, Pearson. Rozhodčí Luxmore, MacPhee – Tobias, Brisebois Stadion Prudential Center, Newark Návštěva 16 514 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 53:44. Lee, 57:25. Nelson Hosté: 04:12. Paul, 05:32. Point, 24:57. Point, 59:30. Glendening Sestavy Domácí: Sorokin (Varlamov) – Pelech, Pulock, Romanov, Dobson, Reilly, S. Aho I – Lee (C), Horvat, Barzal – Engvall, Nelson (A), Palmieri – Holmström, Pageau (A), Wahlstrom – M. Martin, Cizikas, Clutterbuck (A). Hosté: Vasilevskij (J. Johansson) – Hedman (A), D. Raddysh, de Haan, Černák, Lilleberg, Perbix, Crozier – Hagel, Point, Kučerov (A) – Stamkos (C), Paul, Sheary – Eyssimont, Cirelli, Chaffee – Glendening (A), Motte. Rozhodčí McIsaac, Kea – Deschamps, Kelly Stadion UBS Arena, New York Návštěva 17 255 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 42:36. Foerster Hosté: 31:56. Lafrenière, 46:31. Rempe Sestavy Domácí: Ersson (Petersen) – Sanheim, York, Se. Walker, Seeler, M. Staal, Drysdale, Zamula – Atkinson, Frost, Tippett – Foerster, Couturier (C), Farabee – Hathaway, Poehling, N. Cates – Laughton (A), Deslauriers. Hosté: Šesťorkin (Quick) – Fox, R. Lindgren, Trouba (C), K. Miller, Schneider, E. Gustafsson – Vesey, Zibanejad (A), Kreider – Lafrenière, Trocheck, Panarin (A) – Kakko, Brodzinski, Cuylle – Rempe, Goodrow, Edström. Rozhodčí St. Laurent, Rooney – Kovachik, Murray Stadion Wells Fargo Center, Philadelphia Návštěva 19 756 diváků

Z V R P Skóre B

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 52:49. Boeser, 58:49. Hronek, 61:34. Boeser Hosté: 25:27. J. Boqvist, 31:15. Heinen Sestavy Domácí: Demko (DeSmith) – Q. Hughes (C), Hronek, Cole, T. Myers, Zadorov, Juulsen – Bains, J. Miller (A), Boeser – Höglander, E. Lindholm, E. Pettersson (A) – P. Suter, Blueger, Garland – Michejev, Aman, Lafferty – Di Giuseppe. Hosté: Swayman (Ullmark) – Wotherspoon, McAvoy (A), Lohrei, Carlo, Forbort, Shattenkirk – Marchand (C), Coyle, Heinen – DeBrusk, Zacha, Pastrňák (A) – J. van Riemsdyk, Geekie, Richard – Frederic, J. Boqvist, Brazeau. Rozhodčí Skilliter, L'Ecuyer – Murchison, Knorr Stadion Rogers Arena, Vancouver Návštěva 18 924 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:16. Lehkonen, 11:07. Cogliano, 44:41. Rantanen Hosté: 13:42. Bertuzzi, 34:45. Bertuzzi, 36:48. Marner, 57:09. Bertuzzi Sestavy Domácí: Georgijev (Annunen) – Makar (A), Toews, Manson, Girard, Byram, J. Johnson – Rantanen (A), MacKinnon (A), Drouin – L. O'Connor, Colton, Wood – Parise, R. Johansen, Lehkonen – Kiviranta, Cogliano, C. Wagner. Hosté: Samsonov (Mar. Jones) – Liljegren, Brodie, Lagesson, Rielly (A), McCabe, Benoit – Marner, Matthews (A), Knies – W. Nylander, Domi, Bertuzzi – N. Robertson, Tavares (C), McMann – Reaves, Kämpf, Holmberg. Rozhodčí Syvret, Kozari – Fournier, Gawryletz Stadion Ball Arena, Denver Návštěva 18 135 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 28:21. Chabot, 38:47. Batherson, 45:48. Norris, . Stützle Hosté: 05:41. Marchessault, 23:03. Stephenson, 58:45. Stephenson Sestavy Domácí: A. Forsberg (Korpisalo) – Zub, Sanderson, Bernard-Docker, Chabot (A), Chychrun, Brännström, Hamonic – Giroux, Stützle, M. Joseph – Tarasenko, Pinto, B. Tkachuk (A) – Batherson, Norris, Greig – Kelly, Kastelic, Kubalík. Hosté: L. Thompson (Hill) – Pietrangelo (A), Martinez, Theodore, McNabb (A), Whitecloud, Hague – Marchessault, W. Karlsson (A), Brisson – Amadio, Stephenson, Barbašev – Kolesar, N. Roy, Cotter – Rempal, Froese, Morelli. Rozhodčí Lambert, Furlatt – McNamara, Cherrey Stadion Canadian Tire Centre, Ottawa Návštěva 19 197 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 22:16. S. Aho II Hosté: 16:38. J. Robertson, 28:15. W. Johnston Sestavy Domácí: Kočetkov (S. Martin) – Burns, Slavin (A), Pesce, Orlov, DeAngelo, Skjei – Fast, S. Aho II (A), Svečnikov – Nečas, Drury, Bunting – Jarvis, J. Staal (C), Martinook – Teräväinen, Kotkaniemi, Noesen. Hosté: Oettinger (Wedgewood) – Heiskanen (A), Harley, Pouliot, Lindell, Hanley, R. Suter – Pavelski (A), Hintz, J. Robertson – Dellandrea, Duchene, Marchment – Stankoven, W. Johnston, Benn (C) – Cr. Smith, Steel, Faksa. Rozhodčí Dunning, MacDougall – Smith, Suchánek Stadion PNC Arena, Raleigh Návštěva 18 952 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:36. Dunn, 46:11. Eberle Hosté: 04:59. M. Johansson, 13:32. Kaprizov, 21:09. Boldy, 22:14. Kaprizov, 26:58. Mermis Sestavy Domácí: Daccord (23. Grubauer) – Larsson (A), Dunn, Borgen, Oleksiak, Schultz, Dumoulin – Eberle (A), Beniers, McCann – Burakovsky, Wennberg, Schwartz – Bjorkstrand, Gourde, Tolvanen – B. Tanev, Kartye, Tatar. Hosté: M. Fleury (Gustavsson) – Faber, Middleton, Chisholm, Brodin (A), Merrill, Mermis – Boldy, Eriksson Ek (A), Kaprizov (A) – Zuccarello, Hartman, M. Johansson – Lettieri, Rossi, Lucchini – F. Gaudreau, Dewar, Duhaime. Rozhodčí Brenk, Blandina – Gawryletz, MacPherson Stadion Climate Pledge Arena, Seattle Návštěva 17 151 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 41:10. Granlund, 49:34. Zadina Hosté: 10:14. Sherwood, 38:27. F. Forsberg, 43:40. Sherwood, 59:48. Nyquist Sestavy Domácí: Kähkönen (Blackwood) – Emberson, Ferraro (A), Rutta, Thrun, Addison, Burroughs – Zetterlund, Granlund (A), Duclair – Barabanov, Eklund, Hoffman – Bailey, Sturm, Zadina – G. Smith, Carpenter, Kunin (A). Hosté: Saros (Lankinen) – Fabbro, Josi (C), L. Schenn, A. Carrier, McDonagh (A), Lauzon – Nyquist, O'Reilly (A), F. Forsberg – Glass, Sissons, Trenin – Evangelista, Jankowski, Novak – Sherwood, McCarron, Co. Smith. Rozhodčí South, Chmielewski – Hughes, O'Quinn Stadion SAP Center, San Jose Návštěva 15 919 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 18:29. Hyman, 24:34. Hyman, 56:16. Janmark Hosté: 02:02. Kadri, 09:11. Pospíšil, 15:53. Hanifin, 31:46. Dr. Hunt, 34:09. Hanifin, 52:51. Coleman Sestavy Domácí: S. Skinner (Pickard) – Ekholm, Bouchard, Nurse (A), Ceci, Kulak, Desharnais – Foegele, McDavid (C), Hyman – Nugent-Hopkins, Draisaitl (A), E. Kane – Janmark, R. McLeod, Perry – Holloway, Ryan, C. Brown. Hosté: Vladař (Markström) – Weegar, R. Andersson (A), Hanifin, C. Tanev, Pachal, Kylington – Huberdeau (A), Šarangovič, Pelletier – Zary, Kadri, Pospíšil – Mangiapane, Backlund (C), Coleman – Dr. Hunt, Rooney, Duehr. Rozhodčí O'Rourke, Nicholson – Barton, Nansen Stadion Rogers Place, Edmonton Návštěva 18 347 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 15:23. Fiala, 34:22. Doughty, . Moore Hosté: 09:33. Silfverberg, 29:08. Carrick Sestavy Domácí: Rittich (Talbot) – Gavrikov, Doughty (A), B. Clarke, M. Roy, Englund, Spence – Laferriere, Kopitar (C), Kempe – Moore, Danault (A), Fiala – Byfield, Dubois, Kaliyev – Anderson-Dolan, Lizotte, Lewis. Hosté: Gibson (Dostál) – Vaakanainen, Fowler (A), LaCombe, Gudas, Mintjukov, Ljubuškin – Henrique (A), Carlsson, Killorn – Vatrano, McTavish, Terry – Lundeström, R. Strome, Silfverberg (A) – R. Johnston, Carrick, Max Jones. Rozhodčí Halkidis, McCauley – Shewchyk, Gibbons Stadion Crypto.com Arena, Los Angeles Návštěva 18 203 diváků