ONLINE: Hrají Nečas i Kubalík, Češi z Devils opět v akci. Co brankáři?

Už v nedělních 17.30 středoevropského času startuje program NHL, který postupně nabízí přesně deset zápasů - šest z nich se začátkem před půlnocí. První Češi jsou ve hře od 22.00, kdy po krátkém odpočinku naskakují Ondřej Palát a Tomáš Nosek z New Jersey. Nechybí ani Martin Nečas a jeho Carolina nebo Dominik Kubalík v dresu Ottawy v souboji s Edmontonem. Do brankoviště by se mohli postavit krajané Karel Vejmelka (Arizona) a Lukáš Dostál (Anaheim). Za Ducks nastupuje bek Radko Gudas. Sledujte ONLINE přenosy ze všech klání na iSport.cz.