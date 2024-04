NHL ONLINE: Florida zdolala Tampu. Hronka čeká první play off kariéry

Ve startujícím play off NHL se rozbíhají další čtyři série prvního kola. První střet mezi Floridou a Tampou Bay ovládli domácí, výhru 3:2 trefil dvě minuty před koncem Matthew Tkachuk. New York Rangers nastupují do akce v bojích o Stanley Cup proti Washingtonu. Colorado se pokouší uspět ve Winnipegu. Český obránce Filip Hronek v dresu Vancouveru startuje do své premiérové vyřazovací části nejlepší hokejové soutěže světa. Canucks hostí Nashville. ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz.