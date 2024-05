NHL ONLINE: Rittich s LA odvrací konec, otočí Dallas sérii s Vegas?

David Rittich naskočil do čtvrtého zápasu série proti Oilers, pustil jediný gól, ale na výhru Kings to nestačilo • ČTK / AP / Mark J. Terrill

Čtyři týmy už v play off NHL oslavily postup do další fáze, další čtyři série ještě své rozuzlení nemají. V noci ze středy na čtvrtek napíší další díl pokračování dvě z nich. Edmonton vede nad Los Angeles 3:1 na zápasy a před svými fanoušky může zpečetit postup. Překazit se ho bude snažit český brankář David Rittich, který naskočil do čtvrtého duelu (0:1) a mezi třemi tyčemi by se mohl objevit i nyní. Série mezi Dallasem a Vegas je zatím nerozhodná 2:2, pokaždé se radoval hostující tým. ONLINE přenosy z obou utkání můžete sledovat na webu iSport.cz.