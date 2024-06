Edmonton přejel Floridu a slaví poprvé v sérii. McDavid překonal Gretzkyho

Byla to jízda. Oilers odvrátili ve čtvrtém finále Stanley Cupu konec sezony a vynutili si pátý zápas. Ale jak! Panthers zválcovali 8:1, po pátém gólu vyhnali Sergeje Bobrovského z brány. Connor McDavid se konečně utrhl, přispěl jednou trefou a třemi asistencemi, překonal Gretzkyho rekord. Rozjely se i další hvězdy, na konci Rogers Arena aplaudovala vestoje. Série za stavu 3:1 pro Floridu míří do Sunrise, hraje se v noci na středu.

Obránce Darnell Nurse hned na začátku unikl po zákroku na Sama Bennetta vyššímu trestu a Mattias Jänmark ve 4. minutě otevřel skóre. Edmonton pak poprvé ve finále oskočil o dvě branky. Jenže dál připomínal vytúrovaný stroj, který se nemůže odlepit z místa. Vladimir Tarasenko snížil a poté Stuart Skinner vychytal Cartera Verhaegheho. Svým nejlepším zákrokem v sérii zhasl všechny naděje Floridy na comeback a odšpuntoval zaražené Oilers. Tohle byl klíčový moment čtvrtého duelu. Stále žijí.

Jalové hvězdy, nulové přesilovky, neproměněné šance za rovnovážného stavu. Všechno, s čím v prvních třech utkáních série těžce zápolili, šlo najednou zase jakoby samo. Hráči, co tým táhli celou sezonu, přestali mlčet.

McDavid si připsal čtyři body a v letošním play off má už 32 asistencí. Překonal tím rekord Wayna Gretzkyho z roku 1988. Leon Draisaitl má vůbec první dva body ve finálové sérii. Oilers poprvé využili početní výhodu, z nebezpečných šancí vytěžili maximum. Dokázali, že Bobrovskij je taky jen člověk. Inkasoval pětkrát z 16 střel a poprvé v letošním play off střídal. Záskok Anthony Stolarz chytal první zápas play off NHL v kariéře.

Už v pátek do zázemí Oilers zavítal Duncan Keith. Trojnásobný šampion Stanley Cupu s Chicagem končil kariéru před dvěma lety v Edmontonu. Bývalému spoluhráči Brettu Kulakovi vyprávěl, jak si v roce 2011 s Blackhawks vyrovnali ze stavu 0:3 sérii s Vancouverem. Něco podobného zažil asistent kouče Mark Stuart s Bostonem. „Sedmé utkání prohráli, ale bylo povzbuzující slyšet tohle od někoho, kdo si tím prošel,“ řekl Kulak.

I tyhle příběhy mohly hráče Edmontonu motivovat a polít je živou vodou. Od druhé třetiny rozpoutali vichřici. Sborka, rozborka, takhle si Oilers s Kočkami ještě nepohráli. Panthers v prostřední části vypálili na branku poprvé až po dvanácti minutách, s narůstajícím skóre přiostřili. Tkachuk při šarvátce u branky chytil do kravaty McDavida, Bennett se ho následně snažil pomuchlat a zasadil mu pár úderů. Kapitán Oilers zachoval klid, oba výtečníci si šli sednout a Panthers se bránili ve třech.

Draisaitl byl při dvojnásobné přesilovce blízko svému prvnímu zásahu ve finále. Pálil z pravé strany, jenže kotouč se od tyče odrazil do Stolarzových zad a na brankoviště. Zach Hyman a Ryan Nugent-Hopkins se po něm vrhli tak divoce, že nebylo jasné, kdo z nich kotouč doklepl do sítě. Autorská práva nakonec získal druhý z nich.

„Chceme sedmý zápas!“ buráceli fanoušci už během druhé třetiny. Trochu předčasně, nicméně Edmonton ukázal, že pokud jsou jeho hvězdy v pohodě, je strašně silný. Ničí soupeře údernou silou. Oddálil konec série, ale Floridě k vítězství pořád schází jen jeden krok. Není však porážka jako porážka, výprask může zanechat stopy.

Oilers naposledy prohráli třikrát po sobě v prosinci a potom se odpíchli k sérii 16 vítězství v řadě. Stejným počtem výher by chtěli sezonu završit. Ve čtvrtém utkání to byli zase oni. Jenže potřebují uspět ještě třikrát. Další zápas následuje v noci na středu na ledě Panthers, kde domácí vyhráli poslední čtyři duely.