Zimák s Vladařem: Proč (ne)fandí Spartě a trénuje tam, co Gudas

Tři sezony kryl v Calgary záda Jacobu Markströmovi. Po výměně brankářské jedničky do New Jersey se mu otevřela velká šance. Daniel Vladař se může ve Flames posunout do přední pozice. „Beru to tak, že mám dveře trošku víc pootevřené a je na mě, jestli v nich budu stát já, nebo někdo jiný. Musím se dát co nejdřív do pořádku a hlavně přijet co nejlíp připravený, abych všechny tlaky, ať zápasové nebo mediální, zvládl co nejlíp, podával výkony, co věřím, že umím,“ řekl 27letý gólman v pořadu Zimák na iSport.cz.