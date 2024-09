Zbořil se promění v ďábla. Zájem Columbusu o návrat? Agent mlčel

New Jersey Devils ve čtvrtek oznámili, že obránce Jakub Zbořil a brankář Michael Hutchinson podepsali s týmem nabídku na profesionální zkoušku a 18. září mají hlásit v tréninkovém kempu. Zpráva se rozkřikla den poté, co klub popřel, že se dohodl s Milanem Lucicem, jenž v listopadu nastoupil do asistenčního programu. Jak se ukázalo, Devils měli s PTO jiné plány.

Jakub Zbořil se stane druhým českým hráčem, který zkusí štěstí na zkoušce v týmu NHL. V polovině srpna se útočník Jakub Vrána dohodl s Washingtonem, 27letý zadák se o Devils zmínil už minulý týden v rozhovoru pro deník Sport. „Jedná se s Utahem, Seattlem, kde je určitý zájem. Ještě mám šanci jít na zkoušku do kempu New Jersey na PTO. Musíme zhodnotit, kde bude největší reálná šance se podívat do prvního týmu, a podle toho se bude vybírat,“ řekl.

Nyní už je jasno. Zbořil doplní levou stranu obrany Devils po odchodu veterána Brendana Smithe do Dallasu. První šestka obránců je přitom v podstatě hotová a daná. Tvoří ji Dougie Hamilton, Jonas Siegenthaler, Brett Pesce, Luke Hughes, Brenden Dillon a Slovák Šimon Nemec, který se však zranil v zápase olympijské kvalifikace s Maďarskem a do New Jersey odletěl na vyšetření. Zbořil se tak může stát určitou pojistkou. Jeho hlavními konkurenty o místo v základu budou předpokládaní náhradníci Johnathan Kovacevic, Nick DeSimone, Colton White a perspektivní hráči jako Santeri Hatakka, Topias Vilén, Seamus Casey či Daniil Misjul.

Zbořil byl draftován Bostonem jako 13. hráč v celkovém v roce 2015. Bruins tehdy měli v prvním kole tři volby, z nich však později nastupoval v NHL pravidelně pouze Jake DeBrusk. Zbořil v jedné sezoně sehrál nejvýš 22 zápasů, dohromady jen 76. Když začal před dvěma lety v Bostonu vypadat jako právoplatný bek NHL, zastavilo ho zranění, jež ho připravilo o zbytek sezony. Zdálo se, že už se nevrátí na úroveň, kde byl předtím.

V Clevelandu jako doma

V minulém ročníku měli Bruins v zadních řadách nabito, Zbořil zahníval na farmě v Providence, dokud ho v březnu nevyměnili do Columbusu za obránce Andrewa Peekeho. Dohrával v záložním celku v Clevelandu, s nímž postoupil do semifinále play off AHL. „Konečně první tým, kde jsem si fakt připadal jako součást kabiny. Cítil jsem se tam jako doma,“ přiznal.

Do Columbusu se prý mohl vrátit, jenže tehdejší agent mu prý zájem klubu zamlčel a možnost posléze padla. Ale pořád se dá něco zachránit, i když bitvu o místo na soupisce Devils pro úvodní zápas Zbořil nemusí hned vyhrát. Ale může se v kempu ucházet o dvoucestnou smlouvu a pokud uspěje, zahájit sezonu v Utica Comets v AHL.

Ještě před oznámením dohody se rozletěla světem fáma, že New Jersey podepsalo na PTO Milana Lucice. Útočník, který v NHL sehrál přes 1300 zápasů, získal Stanley Cup a loni titul mistra světa, působil naposledy shodou okolností v Bostonu. V listopadu ho zatkli a obvinili z domácího násilí. V únoru ho soud zprostil obžaloby, nastoupil do asistenčního programu. K návratu do NHL by však musel nejprve dostat potvrzení ligy. Devils zvěsti o námluvách vyvrátili. „Jsou nepravdivé. Jeho situace závisí na lize. Nepodepsali jsme a ani jsme s ním nemohli podepsat PTO,“ uvedl klub.

Jak vypadá obrana Devils:

Siegenthaler-Hamilton

Hughes-Pesce

Dillon-Nemec

-----------

Hatakka-Kovacevic

Zbořil (PTO)-DeSimone

-----------

Misjul-Casey

Potvrzení hráči na PTO Caden Addison obránce Ottawa Sammy Blais útočník Vancouver Logan Brown útočník Tampa Bay Michael Hutchinson brankář New Jersey Tyler Johnson útočník Boston Nikolaj Knyžov obránce Pittsburgh Nikolaj Kuljomin útočník Ottawa Eetu Mäliniemi brankář Philadelphia Tanner Pearson útočník Vegas Jakub Vrána útočník Washington Austin Watson útočník Detroit Jakub Zbořil obránce New Jersey

