McDavid dostal trest na tři zápasy! Kvůli krosčeku přijde skoro o pět milionů

Osmadvacetiletý McDavid se dostal s Garlandem do potyčky v závěru sobotního utkání při nakonec neúspěšné snaze Edmontonu vyrovnat nepříznivý stav 2:3. Útočník Vancouveru ho dlouho držel a srazil na zem, a když se McDavid postavil zpět na brusle, udeřil protivníka ze strany do hlavy koncem hokejky. Byl za to vyloučen do konce zápasu.

Jeden z nejlepších hokejistů současnosti bude Oilers chybět v zápase proti Washingtonu, v odvetě s Vancouverem a v sobotním duelu proti Buffalu. Do sestavy se bude moci vrátit v pondělí proti Seattlu.

Poprvé měl McDavid zastavenou činnost v roce 2019 na dvě utkání za nedovolený úder do hlavy. Dva roky nato musel zaplatit pokutu 5000 dolarů za hru loktem.

Třízápasový distanc dostal v pondělí také obránce Vancouveru Tyler Myers za krosček na Evana Boucharda během potyčky následující po McDavidově incidentu s Garlandem.