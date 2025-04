Noční program play off Národní hokejové ligy nabízí tři zápasy úvodního kola. Martin Nečas v dresu Colorada se pokouší na domácím hřišti dostat Avalanche do vedení v sérii s Dallasem. Montreal se po první prohře s Washingtonem snaží srovnat krok. Do hry se chce vrátit i Edmonton, který nezvládl úvodní přestřelku v Los Angeles. ONLINE přenosy utkání sledujte na webu iSport.