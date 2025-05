Toronto slaví úvodní bod ve druhém kole play off NHL, Floridě dalo pět gólů

Hokejisté Toronta vstoupili vítězně do druhého kola vyřazovacích bojů NHL, obhájce Stanley Cupu z Floridy porazili 5:4. Dvakrát skóroval a tři kanadské body si připsal William Nylander. Utkání nedochytal první gólman kanadského celku Anthony Stolarz, který se v 31. minutě nedlouho poté, co ho zasáhl rukou do hlavy Sam Bennett, odebral do kabiny a nahradil jej Joseph Woll.