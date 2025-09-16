Giacomin (†86) byl jako Lundqvist. Nezískal Stanley Cup, ale způsobil revoluci
Dlouho předtím, než do New Yorku přišel „King“ Henrik Lundqvist, tam byl Eddie Giacomin. Dřív, než Ron Hextall v NHL rozdával puky jako šestý hráč, dělal to Giacomin z Rangers. Ještě než na Manhattanu zářil Mike Richter, měli Giacomina. Člen Hockey Hall of Fame zemřel v pondělí ve věku 86 let. Patří k ikonám klubu stejně jako Brian Leach, Mark Messier, Rod Gilbert a Richter s Lundqvistem.
Po nedávno zesnulém Kenu Drydenovi odešel další legendární brankář. Eddie Giacomin na rozdíl od něj nikdy nevyhrál Stanley Cupu. New York Rangers za jeho éry měli velmi dobré týmy. Jenže vždycky něco chybělo. Ve finále Stanley Cupu 1972 prohráli s Bostonem. Jinak v té době vládli především Montreal Canadiens s Drydenem. Giacomin patří mezi brankářské velikány, jimž se Pohár nikdy vyhrát nepovedlo. Jako Lundqvist, Hextall nebo Roberto Luongo. Přesto se stal v klubu modlou a jeho číslo 1 visí pod střechou Madison Square Garden.
Nejslavnější večer kariéry však Giacomin paradoxně prožil v době, kdy na sobě měl dres jiného týmu. Na podzim 1975 ho Rangers zařadili na listinu nechráněných hráčů. „Bylo to, jako bych propadl padacími dveřmi a řítil se vesmírem,“ popisoval po letech pro list New York Times své pocity, když mu generální manažer Emile Francis na Halloween novinu oznámil.
Po Giacominovi sáhl Detroit, tehdy jeden ze slabších týmů NHL a v New Yorku taky značně neoblíbený. Dva dny poté, 2. listopadu 1975, Giacomin za Red Wings nastoupil v Madison Square Garden. „Eddie, Eddie, Eddie!“ burácela hala už před hymnou a opakovaně během zápasu. Brankáře v nezvyklém červeném dresu a s nezvyklým číslem 31 to dojalo.
„Nikdy jsem nebyl moc emotivní člověk, ale neubránil jsem se pláči. Když diváci začali skandovat, tekly mi po tvářích slzy. Párkrát jsem si myslel, že to nedám,“ přiznal po utkání. Šlo na něj 46 střel, Detroit zvítězil 6:4. „Když jsem skóroval, diváci bučeli. Jel jsem se mu omluvit. Řekl mi: ‚To nic, je to jen tvoje práce‘,“ vzpomínal útočník Steve Vickers.
„Před zápasem jsem stál v bráně a díval se přes plexi. Ale tohle bylo moc. Ty lidi jsem měl před očima celé roky. Neustále aplaudovali a neustávali. Brečel jsem. Nedovedl jsem pochopit, proč se mě zbavili, nechápal jsem, co jsem udělal špatně,“ svěřil se, když v roce 1989 v MSG slavnostně vyvěsili jeho dres.
New York ho miloval
Rodák ze Sudbury v kanadském Ontariu chytal sedm sezon v nižších profesionálních soutěžích, než si ho v sezoně 1965/66 vytáhli Rangers z Providence Reds v AHL. Nedostali ho lacino. Za tehdy 26letého brankáře museli obětovat dva jiné hráče. „V podstatě taky přiznali, že chtěli gólmana, který dobře vypadá a může udělat dojem na fanoušky,“ prozradil novinář Ken Campbell z The Hockey News.
V premiérové sezoně ještě Giacomina poslali na devět zápasů na farmu do Baltimoru, v další vychytal devětkrát čisté konto a byl zvolen do prvního all-star týmu NHL, což se mu povedlo ještě v roce 1971, kdy získal Vezina Trophy a pomohl Rangers vyhrát první sérii play off po 21 letech. Mezitím byl třikrát zvolen do druhé nejlepší šestky, nastoupil šestkrát v Utkání hvězd. Jeho klubový rekord 49 v počtu čistých kont překonal až Lundqvist se 64 shutouty.
Šlachovitý akrobatický brankář patřil k nejvytíženějším v NHL. V době, kdy většina ostatních stála v brance jak přikovaná, se Giacomin nebál vyjíždět a rozdávat puky spoluhráčům. Divákům tak připravil i pár napínavých momentů. Díky šikovnému zacházení s hokejkou však způsobil revoluci a nastavil standard pro své následovníky. Gól nikdy nedal, ale jednou trefil tyčku opuštěné klece a jako první brankář si v zápase připsal dvě asistence.
Brzy mu zešedly vlasy, takže vypadal starší, než byl. Téměř celou kariéru chytal bez masky. Ačkoli utrpěl několik zranění, odmítal ji až do roku 1970. V New York Rangers strávil deset sezon, necelé tři v Detroitu. Po skončení hráčské kariéry komentoval zápasy New York Islanders, dělal asistenta kouče v Rangers a Red Wings, trénoval brankáře Blueshirts. Francise, který zemřel v roce 2022, se prý nikdy nezeptal, proč ho prodal.
Stanley Cup nezískal, ale New York ho miloval. Jak napsali na klubovém webu, Giacomin ztělesňoval to, co znamená být Ranger. „Není možné se bavit o historii a přitom vynechat Eddieho,“ uvedl při vzpomínce na brankářskou modlu.