Povedená premiéra Postavy v přípravě NHL. Proti Buffalu neinkasoval
Třiadvacetiletý brankář Michal Postava v přípravě před NHL odehrál první zápas za Detroit. Mistr extraligy s Kometou Brno proti Buffalu za 29 minut neinkasoval a přispěl Red Wings k výhře 5:2.
Ve čtvrtečním programu zasáhli ještě další tři čeští brankáři. David Rittich pomohl Islanders v newyorském derby k výhře 5:4 nad Rangers, Daniel Vladař neodvrátil prohru Philadelphie 1:5 s Washingtonem a Vítek Vaněček z Utahu nezabránil porážce 2:3 v prodloužení s Vegas.
Postava do branky Detroitu naskočil ve 32. minutě jen 64 sekund po gólu Dylana Larkina na 3:2 a pomohl Detroitu dovést zápas do vítězného konce. Jen chvíli po jeho příchodu na led přidal čtvrtou branku Moritz Seider a ještě před koncem druhé třetiny uzavřel skóre zápasu Andrew Copp.
„Nepřemýšlím nad tím, jestli je to příprava nebo soutěžní zápas, pokaždé se do toho snažím dát sto procent. Jsem rád, že mi to dneska vyšlo a doufám, že budu pokračovat v podobném duchu dál,“ řekl Postava, který po vydařeném jarním play off v dresu Komety podepsal v Detroitu dvouletou nováčkovskou smlouvu.
Ještě před rokem a půl přitom třiadvacetiletý gólman chytal druhou českou ligu za Přerov. „Všechno jde hrozně rychle, ale jsem ohromně spokojený. Musím pokračovat v práci a musím se snažit, abych byl každý den lepší a lepší,“ zmínil po svém prvním zápase za Detroit.
Z výhry se radoval také Rittich, jenž za Islanders v newyorském derby odchytal dvě třetiny. Během 40 minut inkasoval čtyři branky a hřiště opustil za nepříznivého stavu 2:4, Jeho spoluhráči ale v závěru vývoj zápasu otočili a došli si pro výhru 5:4. Dvěma góly se pod ní podepsal dvaadvacetiletý Gleb Veremyev.
Vladař za Philadelphii nastoupil do prvního zápasu od letního příchodu z Calgary a za úvodních dvacet minut pustil jednu branku. Po první třetině přenechal místo Alexeji Kolosovi, jenž lovil puk z branky ještě čtyřikrát. Dvě branky Capitals dal Sony Milano.
Vaněček jako jediný z českých brankářů odchytal celých 60 minut a v prodloužení přidal další tři. Utah i přes jeho sedmnáct zákroků podlehl Vegas 2:3 a v přípravě dál čeká na první výhru. Vítězství Vegas řídil Jack Eichel, jenž se blýskl dvěma góly a jednou asistencí.
Přípravné zápasy NHL:
Detroit - Buffalo 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)
Branky: 6. Appleton, 10. Brandsegg-Nygard, 31. Larkin, 33. Seider, 39. Copp - 7. Ostlund, 27. Doan. Michal Postava odchytal za Detroit 28 minut a 52 sekund, kryl všech deset střel a úspěšnost zákroků měl 100 procent.
New York Rangers - New York Islanders 4:5 (3:2, 1:0, 0:3)
Branky: 16. Trocheck, 18. Othmann, 18. Berard, 31. J.T. Miller - 15. a 56. Veremyev, 15. Ch. Terry, 47. Berg, 57. Palmieri. David Rittich odchytal za Islanders 40 minut, inkasoval 4 branky z 24 střel a úspěšnost zákroků měl 83,3 procenta.
Washington - Philadelphia 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Branky: 32. a 59. Milano, 9. Cristall, 30. Mirošničenko, 42. McMichael - 36. Gaucher. Dan Vladař odchytal za Philadelphii 20 minut, z devíti střel inkasoval jednu branku a úspěšnost zákroků měl 88,9 procenta.
Montreal - Toronto 2:7 (1:3, 1:2, 0:2)
Branky: 17. Matheson, 26. Laine - 5. a 14. Laughton, 29. a 31. Lorentz, 17. McMann, 46. Benning, 53. Tverberg
Minnesota - Dallas 2:5 (2:0, 0:1, 0:4)
Branky: 19. a 20. Rossi - 37. a 41. Johnston, 50. Hryckowian, 54. Bourque, 59. Kolyachonok
Vegas - Utah 3:2 v prodl. (0:1, 0:1, 2:0 - 1:0)
Branky: 51. a 57. Eichel, 64. Theodore - 16. a 22. Guenther. Vítek Vaněček odchytal za Utah 63 minut a 4 sekundy, inkasoval 3 branky z 20 střel a úspěšnost zákroků měl 85 procent