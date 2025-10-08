ONLINE: LA - Colorado 1:4. Nečas začal sezonu NHL dvěma góly! Výhra šampionů z Floridy
Čekání hokejových fanoušků je u konce. Nová sezona NHL začala už v úterý večer. Od 23.00 ji otevřeli hráči Florida Panthers, kteří doma proti Chicagu vyrazili na cestu za druhým obhájením Stanley Cupu výhrou 3:2. Kvůli zranění jim chybí český útočník Tomáš Nosek. Ročník tak zahajuje jiný Čech. Martin Nečas v dresu Colorada rovnou dvakrát skóroval na hřišti Los Angeles. Pittsburgh vyloupil NY Rangers výsledkem 3:0. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
Florida v červnovém finále play off podruhé za sebou porazila Edmonton a vítězně vstoupila také do nového ročníku NHL. Panthers na vlastním ledě otočili nepříznivý stav 0:1 a na úvod sezony si došli pro těsnou výhru 3:2. Kromě Boquista se v dresu úřadujících držitelů Stanley Cupu střelecky prosadili také Carter Verhaeghe a A. J. Greer.
O obě branky hostujících Blackhawks se postarala druhá útočná formace. Teuvo Teräväinen a Frank Nazar zápas zakončili s bilancí 1+1, Tyler Bertuzzi si na úvod sezony připsal dvě asistence.
Pittsburgh v newyorské Madison Square Garden poslal na konci první třetiny do vedení Justin Brazeau, na další gól ale fanoušci čekali téměř 40 minut. V čase 57:48 čekání prolomil opět Brazeau, jenž využil soupeřova risku bez brankáře, a o 20 sekund později pečetil výhru Penguins dalším gólem do prázdné branky Blake Lizotte.
Čistým kontem se při své premiéře v brance Penguins blýskl Lotyš Arturs Šilovs. Čtyřiadvacetiletý gólman, který před startem aktuální sezony odchytal v základní části NHL pouhých 19 zápasů za Vancouver, kryl v duelu s Rangers 25 střel a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.