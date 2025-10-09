Předplatné

NHL ONLINE: Pastrňák začal třemi body! Tomášek debutuje za Oilers, v akci i Hertl

NHL INSIDER s Krejčím a Prospalem: Boston nechce Blümela? Nepochopitelné • Zdroj: isportTV
V noci na středu pokračuje zahajující program zámořské NHL. Velký večer prožívá český útočník David Tomášek, který v dresu Edmontonu nastupuje proti Calgary do svého premiérového zápasu. Boston vyhrál 3:1 na ledě Washingtonu, za hostující tým třikrát bodoval útočník David Pastrňák (1+2), asistenci měl i krajan Pavel Zacha. Adam Klapka se v sestavě Calgary představuje proti favoritům z Edmontonu. Hokejisté Vegas s Tomášem Hertlem vyzvou Los Angeles. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.

