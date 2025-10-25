SESTŘIH: Sunderland porazil Chelsea a je na špici tabulky! Mizérie West Hamu pokračuje
Krize fotbalistů West Hamu se prohlubuje. V páteční předehrávce 9. kola anglické Premier League prohrál trávníku nováčka Leedsu 1:2 a zůstává předposlední. Hůře než tým Tomáše Součka, který odehrál 65 minut, na tom je jen Wolverhampton s Ladislavem Krejčím. Sunderland překvapivě vyhrál na hřišti Chelsea 2:1 a posunul se v tabulce mezi elitní týmy na špici.
West Ham čeká na výhru šest zápasů, za tu dobu vybojoval jediný bod. Po neuznaném gólu Lucase Paquety v prvním poločase zkorigoval výsledek až v poslední minutě normální hrací doby portugalský záložník Mateus Fernandes, který předtím po uplynutí hodiny hry nahradil na trávníku kapitána české reprezentace.
Chelsea se ujala vedení hned z první ofenzivní akce ve čtvrté minutě. Po průnikové přihrávce Neta se poprvé v dresu „Blues“ radoval Argentinec Garnacho, jenž na západ Londýna zamířil v létě z Manchesteru United. Ve 22. minutě se při zmatku v domácím vápně způsobeném dlouhým autem Mukieleho po dvou sražených střelách nejlépe zorientoval Isidor a srovnal. Když už se zdálo, že se body na Stamford Bridge budou dělit, přišel v 93. minutě rychlý kontr Sunderlandu, na jehož konci byl střídající Maročan Talbí a ranou k levé tyči rozhodl.
V Newcastlu začali lépe domácí, skóre otevřel Muprhy. Fulham vyrovnal v 56. minutě zásluhou Lukiče. Domácí „Straky“ nakonec slavily výhru, poté co v 90. minutě brankář Leno vyrazil Osulovu střelu jen k nohám Guimaraese a ten zakončil do odkryté branky. Utkání tak zhořklo hostujícímu záložníkovi Iwobimu, který naskočil jako první fotbalista z Nigérie do 300. zápasu Premier League.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|8
|6
|1
|1
|15:3
|19
|2
Sunderland
|9
|5
|2
|2
|11:7
|17
|3
Manchester City
|8
|5
|1
|2
|17:6
|16
|4
Liverpool
|8
|5
|0
|3
|14:11
|15
|5
Bournemouth
|8
|4
|3
|1
|14:11
|15
|6
Tottenham
|8
|4
|2
|2
|14:7
|14
|7
Chelsea
|9
|4
|2
|3
|17:11
|14
|8
Crystal Palace
|8
|3
|4
|1
|12:8
|13
|9
Manchester Utd.
|8
|4
|1
|3
|11:12
|13
|10
Brighton
|8
|3
|3
|2
|12:11
|12
|11
Newcastle
|9
|3
|3
|3
|9:8
|12
|12
Aston Villa
|8
|3
|3
|2
|8:8
|12
|13
Everton
|8
|3
|2
|3
|9:9
|11
|14
Leeds
|9
|3
|2
|4
|9:14
|11
|15
Brentford
|8
|3
|1
|4
|11:12
|10
|16
Fulham
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|17
Burnley
|8
|2
|1
|5
|9:15
|7
|18
Nottingham Forest
|8
|1
|2
|5
|5:15
|5
|19
West Ham
|9
|1
|1
|7
|7:20
|4
|20
Wolves
|8
|0
|2
|6
|5:16
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup