SESTŘIH: Sunderland porazil Chelsea a je na špici tabulky! Mizérie West Hamu pokračuje

Video placeholder
SESTŘIH: Leeds - West Ham 2:1. Rychlý nástup domácích, Součkův tým se nadále trápí • Zdroj: Canal+ Sport
Callum Wilson (vlevo) z West Hamu v souboji s Leedsem
iSport.cz, ČTK
Anglie - Premier League
Krize fotbalistů West Hamu se prohlubuje. V páteční předehrávce 9. kola anglické Premier League prohrál trávníku nováčka Leedsu 1:2 a zůstává předposlední. Hůře než tým Tomáše Součka, který odehrál 65 minut, na tom je jen Wolverhampton s Ladislavem Krejčím. Sunderland překvapivě vyhrál na hřišti Chelsea 2:1 a posunul se v tabulce mezi elitní týmy na špici.

West Ham čeká na výhru šest zápasů, za tu dobu vybojoval jediný bod.  Po neuznaném gólu Lucase Paquety v prvním poločase zkorigoval výsledek až v poslední minutě normální hrací doby portugalský záložník Mateus Fernandes, který předtím po uplynutí hodiny hry nahradil na trávníku kapitána české reprezentace.

Chelsea se ujala vedení hned z první ofenzivní akce ve čtvrté minutě. Po průnikové přihrávce Neta se poprvé v dresu „Blues“ radoval Argentinec Garnacho, jenž na západ Londýna zamířil v létě z Manchesteru United. Ve 22. minutě se při zmatku v domácím vápně způsobeném dlouhým autem Mukieleho po dvou sražených střelách nejlépe zorientoval Isidor a srovnal. Když už se zdálo, že se body na Stamford Bridge budou dělit, přišel v 93. minutě rychlý kontr Sunderlandu, na jehož konci byl střídající Maročan Talbí a ranou k levé tyči rozhodl.

V Newcastlu začali lépe domácí, skóre otevřel Muprhy. Fulham vyrovnal v 56. minutě zásluhou Lukiče. Domácí „Straky“ nakonec slavily výhru, poté co v 90. minutě brankář Leno vyrazil Osulovu střelu jen k nohám Guimaraese a ten zakončil do odkryté branky. Utkání tak zhořklo hostujícímu záložníkovi Iwobimu, který naskočil jako první fotbalista z Nigérie do 300. zápasu Premier League.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal861115:319
2Sunderland952211:717
3Manchester City851217:616
4Liverpool850314:1115
5Bournemouth843114:1115
6Tottenham842214:714
7Chelsea942317:1114
8Crystal Palace834112:813
9Manchester Utd.841311:1213
10Brighton833212:1112
11Newcastle93339:812
12Aston Villa83328:812
13Everton83239:911
14Leeds93249:1411
15Brentford831411:1210
16Fulham92259:148
17Burnley82159:157
18Nottingham Forest81255:155
19West Ham91177:204
20Wolves80265:162
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

