Předplatné

Pastrňák bodoval, Nečas vyšel naprázdno. Čeští brankáři drží sérii výher

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Expert The Hockey News o úbytku Čechů v NHL i Kanaďanech v extralize. Překvapil, koho by vzal do Milána • Zdroj: iSport.tv
David Pastrňák se raduje ze své trefy
Český brankář Montrealu Jakub Dobeš vychytal vítězství proti Canucks
Martin Nečas v zápase proti Bostonu
Jiří Kulich přispěl v NHL gólem a asistencí k výhře Buffala na domácím ledě nad Torontem 5:3
David Tomášek je dalším českým hokejistou, který dal gól v NHL
Jiří Kulich přispěl v NHL gólem a asistencí k výhře Buffala na domácím ledě nad Torontem 5:3
Jakub Dobeš byl proti Calgary zvolen první hvězdou zápasu, zneškodnil 36 střel
15
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Zřejmě nejatraktivnější podívanou pro české fanoušky nabídl v NHL střet dvou nejlepších krajanů. David Pastrňák s Bostonem porazil 3:2 Colorado s Martinem Nečasem, útočník Bruins si připsal asistenci. Karel Vejmelka vychytal vítězství pošesté za sebou. Na ledě Minnesoty zastavil 33 střel, dovedl hokejisty Utahu k výhře 6:2 a stal se třetí hvězdou zápasu. Jakub Dobeš si připsal vítězství i ve svém pátém startu v ročníku, Montreal i díky jeho 28 zákrokům porazil Vancouver 4:3. Český gólman inkasoval jednou po akci Filipa Hronka, který připravil první gól zápasu.

Českým brankářům se v nejslavnější hokejové lize daří. Karel Vejmelka v dresu Utahu vychytal Minnesotu, jeho spoluhráči ji nadělili šest branek a radovali se po výsledku 6:2. Jakub Dobeš se činil v utkání mezi Montrealem a Vancouverem (4:3). Připsal si 28 úspěšných zákroků, Filip Hronek za Canucks jednou asistoval.

Český forvard Jiří Kulich bodoval podruhé v řadě. Jeho Buffalo ale nestačilo na Toronto a v prodloužení padlo 3:4.

Pastrňák bodoval, Nečas vyšel naprázdno

Bruins neúspěšnou sérii utnuli doma proti nejlepšímu týmu Západní konference, s nímž v neděli prohráli 1:4. Hosté z Denveru se také dnes dostali do vedení v 5. minutě díky Arturrimu Lehkonenovi, ale ještě v první třetině skóre otočili Viktor Arvidsson a Michael Eyssimont.

Třetí gól Bostonu, jenž byl nakonec vítězný, vstřelil pět sekund před druhou sirénou Morgan Geekie. Kanadský útočník si za brankou Colorada dojel pro vyhozený puk tečovaný ve středním pásmu Pastrňákem a po rychlé zasekávačce zasunul puk k pravé tyči branky Scotta Wedgewooda. Osmnáct sekund před koncem řádné hrací doby ještě Lehkonen snížil, ale Boston už výhru udržel.

KonecLIVE Sam. nájezdy
43
KonecLIVE
32
KonecLIVE
43

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
30Detail
LIVE
26Detail
LIVE
64Detail
LIVE Sam. nájezdy
45Detail
LIVE
17Detail
LIVE
34Detail
LIVE Sam. nájezdy
54Detail
LIVE
32Detail
LIVE
32Detail
LIVE
--Tipsport2.342.79Detail
LIVE
--Tipsport2.174.052.83Detail
LIVE
--Tipsport1.794.333.7Detail
LIVE
--Tipsport24.073.16Detail

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Devils8700131:1914
2Montreal10430336:3014
3Pittsburgh9601232:2413
4Carolina8330231:2212
5Washington9510327:2112
6Detroit9510330:2912
7Florida10500525:2810
8Islanders8401330:289
8Flyers8221323:219
10Buffalo9401427:279
11Toronto9221431:339
12Ottawa9311431:359
13Rangers9302421:218
13Columbus8310425:258
15Boston10310632:358
16Tampa8202422:276
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Utah9520234:2214
    2Colorado9503130:2213
    3Winnipeg8600228:1912
    4Vegas8412130:2312
    5Seattle Kraken9322225:2512
    6Chicago8312225:2010
    7Nashville9312324:2910
    8Anaheim8311329:299
    9Edmonton9311426:289
    10Dallas8311325:289
    11Kings9033326:329
    12Vancouver9310525:288
    13St. Louis8301424:337
    14Minnesota9211523:337
    15San Jose8012523:374
    16Calgary9011716:343

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů