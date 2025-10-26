Pastrňák bodoval, Nečas vyšel naprázdno. Čeští brankáři drží sérii výher
Zřejmě nejatraktivnější podívanou pro české fanoušky nabídl v NHL střet dvou nejlepších krajanů. David Pastrňák s Bostonem porazil 3:2 Colorado s Martinem Nečasem, útočník Bruins si připsal asistenci. Karel Vejmelka vychytal vítězství pošesté za sebou. Na ledě Minnesoty zastavil 33 střel, dovedl hokejisty Utahu k výhře 6:2 a stal se třetí hvězdou zápasu. Jakub Dobeš si připsal vítězství i ve svém pátém startu v ročníku, Montreal i díky jeho 28 zákrokům porazil Vancouver 4:3. Český gólman inkasoval jednou po akci Filipa Hronka, který připravil první gól zápasu.
Českým brankářům se v nejslavnější hokejové lize daří. Karel Vejmelka v dresu Utahu vychytal Minnesotu, jeho spoluhráči ji nadělili šest branek a radovali se po výsledku 6:2. Jakub Dobeš se činil v utkání mezi Montrealem a Vancouverem (4:3). Připsal si 28 úspěšných zákroků, Filip Hronek za Canucks jednou asistoval.
Český forvard Jiří Kulich bodoval podruhé v řadě. Jeho Buffalo ale nestačilo na Toronto a v prodloužení padlo 3:4.
Pastrňák bodoval, Nečas vyšel naprázdno
Bruins neúspěšnou sérii utnuli doma proti nejlepšímu týmu Západní konference, s nímž v neděli prohráli 1:4. Hosté z Denveru se také dnes dostali do vedení v 5. minutě díky Arturrimu Lehkonenovi, ale ještě v první třetině skóre otočili Viktor Arvidsson a Michael Eyssimont.
Třetí gól Bostonu, jenž byl nakonec vítězný, vstřelil pět sekund před druhou sirénou Morgan Geekie. Kanadský útočník si za brankou Colorada dojel pro vyhozený puk tečovaný ve středním pásmu Pastrňákem a po rychlé zasekávačce zasunul puk k pravé tyči branky Scotta Wedgewooda. Osmnáct sekund před koncem řádné hrací doby ještě Lehkonen snížil, ale Boston už výhru udržel.
