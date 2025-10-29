Předplatné

NHL ONLINE: Noční program s jediným zápasem, Columbus se zvedá a hostí Toronto

Radost hráčů Toronta
Radost hráčů Toronto
NHL
NHL nabízí v noci na čtvrtek pouze jeden jediný zápas. Columbus, který vyhrál čtyři z posledních pěti zápasů, hosti kanadské Toronto. To se po třech porážkách v poslední době zvedlo a dvakrát vyhrálo, jak dopadne vzájemný duel? Sledujte ONLINE přenos na iSportu.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pittsburgh11702240:3016
2Devils10710239:3016
3Montreal11440340:3316
4Detroit10610335:3114
5Carolina9330334:2812
6Washington10510427:2212
7Flyers9231326:2311
8Toronto10321435:3611
9Ottawa11411541:4411
10Florida11501527:3111
11Columbus9320429:2810
12Tampa10312429:3010
12Buffalo10402430:3110
14Rangers11402524:2610
15Boston12410739:4410
16Islanders9401432:339
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado11604141:3016
    2Utah11620340:3016
    3Vegas10513137:2815
    4Winnipeg10610334:2514
    5Dallas10511329:3013
    5Seattle Kraken10323228:2913
    7Kings11233333:3613
    8Chicago10412333:2612
    9Edmonton11412435:3512
    10Anaheim9321332:3111
    11Vancouver11320629:3310
    12Nashville11312528:3710
    13Minnesota11213531:439
    14St. Louis10301629:447
    15San Jose10022632:466
    16Calgary11111824:395
