NHL ONLINE: Noční program s jediným zápasem, Columbus se zvedá a hostí Toronto
NHL nabízí v noci na čtvrtek pouze jeden jediný zápas. Columbus, který vyhrál čtyři z posledních pěti zápasů, hosti kanadské Toronto. To se po třech porážkách v poslední době zvedlo a dvakrát vyhrálo, jak dopadne vzájemný duel? Sledujte ONLINE přenos na iSportu.
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pittsburgh
|11
|7
|0
|2
|2
|40:30
|16
|2
Devils
|10
|7
|1
|0
|2
|39:30
|16
|3
Montreal
|11
|4
|4
|0
|3
|40:33
|16
|4
Detroit
|10
|6
|1
|0
|3
|35:31
|14
|5
Carolina
|9
|3
|3
|0
|3
|34:28
|12
|6
Washington
|10
|5
|1
|0
|4
|27:22
|12
|7
Flyers
|9
|2
|3
|1
|3
|26:23
|11
|8
Toronto
|10
|3
|2
|1
|4
|35:36
|11
|9
Ottawa
|11
|4
|1
|1
|5
|41:44
|11
|10
Florida
|11
|5
|0
|1
|5
|27:31
|11
|11
Columbus
|9
|3
|2
|0
|4
|29:28
|10
|12
Tampa
|10
|3
|1
|2
|4
|29:30
|10
|12
Buffalo
|10
|4
|0
|2
|4
|30:31
|10
|14
Rangers
|11
|4
|0
|2
|5
|24:26
|10
|15
Boston
|12
|4
|1
|0
|7
|39:44
|10
|16
Islanders
|9
|4
|0
|1
|4
|32:33
|9
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|11
|6
|0
|4
|1
|41:30
|16
|2
Utah
|11
|6
|2
|0
|3
|40:30
|16
|3
Vegas
|10
|5
|1
|3
|1
|37:28
|15
|4
Winnipeg
|10
|6
|1
|0
|3
|34:25
|14
|5
Dallas
|10
|5
|1
|1
|3
|29:30
|13
|5
Seattle Kraken
|10
|3
|2
|3
|2
|28:29
|13
|7
Kings
|11
|2
|3
|3
|3
|33:36
|13
|8
Chicago
|10
|4
|1
|2
|3
|33:26
|12
|9
Edmonton
|11
|4
|1
|2
|4
|35:35
|12
|10
Anaheim
|9
|3
|2
|1
|3
|32:31
|11
|11
Vancouver
|11
|3
|2
|0
|6
|29:33
|10
|12
Nashville
|11
|3
|1
|2
|5
|28:37
|10
|13
Minnesota
|11
|2
|1
|3
|5
|31:43
|9
|14
St. Louis
|10
|3
|0
|1
|6
|29:44
|7
|15
San Jose
|10
|0
|2
|2
|6
|32:46
|6
|16
Calgary
|11
|1
|1
|1
|8
|24:39
|5