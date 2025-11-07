NHL ONLINE: Klapka proti Chicagu, Rittich chce vychytat Wild. Debut Chmelaře?
Adam Klapka se v NHL v barvách Calgary touží podruhé v řadě gólově prosadit, v cestě mu stojí Chicago. David Rittich v bráně Islanders se chystá trápit hráče Minnesoty. New York Rangers před pár dny povolali Čecha Jaroslava Chmelaře z farmy. Dočká se v utkání v Detroitu své premiéry v nejslavnější hokejové lize světa? Všechny zápasy můžete sledovat ONLINE na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Jack Eichel
Vegas
|8
|13
|21
|13
|7
|2.
|Macklin Celebrini
San Jose
|8
|13
|21
|14
|4
|3.
|Connor McDavid
Edmonton
|4
|17
|21
|15
|-3
|4.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|10
|10
|20
|14
|9
|5.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|9
|11
|20
|13
|7
|6.
|Mikko Rantanen
Dallas
|8
|12
|20
|14
|-3
|7.
|William Nylander
Toronto
|6
|14
|20
|11
|8
|8.
|Leo Carlsson
Anaheim
|6
|14
|20
|13
|9
|9.
|Jevgenij Malkin
Pittsburgh
|3
|17
|20
|15
|5
|10.
|Sidney Crosby
Pittsburgh
|11
|8
|19
|15
|0
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pittsburgh
|15
|9
|0
|2
|4
|54:43
|20
|2
Devils
|14
|8
|2
|0
|4
|50:43
|20
|3
Montreal
|14
|4
|5
|2
|3
|51:45
|20
|4
Carolina
|13
|6
|3
|0
|4
|48:35
|18
|5
Detroit
|14
|6
|3
|0
|5
|44:42
|18
|6
Boston
|16
|5
|4
|0
|7
|52:53
|18
|7
Flyers
|14
|4
|4
|1
|5
|41:36
|17
|8
Toronto
|14
|6
|2
|1
|5
|52:50
|17
|9
Tampa
|14
|5
|2
|2
|5
|43:39
|16
|10
Washington
|14
|6
|1
|1
|6
|40:35
|15
|11
Florida
|14
|6
|1
|1
|6
|39:43
|15
|11
Ottawa
|14
|4
|2
|3
|5
|50:54
|15
|13
Columbus
|13
|5
|2
|0
|6
|41:41
|14
|14
Islanders
|13
|6
|0
|2
|5
|43:46
|14
|14
Rangers
|14
|4
|2
|2
|6
|31:34
|14
|16
Buffalo
|14
|4
|1
|4
|5
|38:43
|14
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|14
|8
|0
|5
|1
|50:37
|21
|2
Anaheim
|13
|7
|2
|1
|3
|55:42
|19
|3
Winnipeg
|13
|8
|1
|0
|4
|45:33
|18
|4
Utah
|14
|6
|3
|0
|5
|47:40
|18
|5
Vegas
|13
|6
|1
|3
|3
|43:38
|17
|6
Dallas
|14
|5
|2
|3
|4
|42:46
|17
|7
Edmonton
|15
|4
|2
|4
|5
|46:48
|16
|8
Seattle Kraken
|13
|4
|2
|4
|3
|34:39
|16
|9
Kings
|15
|3
|3
|4
|5
|42:49
|16
|10
Chicago
|14
|5
|1
|3
|5
|44:40
|15
|11
Vancouver
|15
|3
|4
|0
|8
|42:50
|14
|12
Nashville
|16
|4
|1
|4
|7
|40:54
|14
|13
San Jose
|14
|2
|3
|3
|6
|48:54
|13
|14
Minnesota
|15
|3
|2
|3
|7
|43:55
|13
|15
St. Louis
|15
|5
|0
|2
|8
|41:59
|12
|16
Calgary
|15
|3
|1
|2
|9
|36:49
|10