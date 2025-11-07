Předplatné

NHL ONLINE: Klapka proti Chicagu, Rittich chce vychytat Wild. Debut Chmelaře?

Adam Klapka proti Montrealu poprvé v aktuální sezoně skóroval
Adam Klapka se v NHL v barvách Calgary touží podruhé v řadě gólově prosadit, v cestě mu stojí Chicago. David Rittich v bráně Islanders se chystá trápit hráče Minnesoty. New York Rangers před pár dny povolali Čecha Jaroslava Chmelaře z farmy. Dočká se v utkání v Detroitu své premiéry v nejslavnější hokejové lize světa? Všechny zápasy můžete sledovat ONLINE na iSportu. 

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.364.062.68Detail
LIVE
--Tipsport2.094.163.07Detail
LIVE
--Tipsport2.064.193.13Detail
LIVE
--Tipsport3.554.41.87Detail
LIVE
--Tipsport1.754.493.53Detail
LIVE
--Tipsport2.43.942.45Detail
LIVE
--Tipsport2.764.22.1Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Jack EichelVegas81321137
2.Macklin CelebriniSan Jose81321144
3.Connor McDavidEdmonton4172115-3
4.Nathan MacKinnonColorado101020149
5.Mark ScheifeleWinnipeg91120137
6.Mikko RantanenDallas8122014-3
7.William NylanderToronto61420118
8.Leo CarlssonAnaheim61420139
9.Jevgenij MalkinPittsburgh31720155
10.Sidney CrosbyPittsburgh11819150

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pittsburgh15902454:4320
2Devils14820450:4320
3Montreal14452351:4520
4Carolina13630448:3518
5Detroit14630544:4218
6Boston16540752:5318
7Flyers14441541:3617
8Toronto14621552:5017
9Tampa14522543:3916
10Washington14611640:3515
11Florida14611639:4315
11Ottawa14423550:5415
13Columbus13520641:4114
14Islanders13602543:4614
14Rangers14422631:3414
16Buffalo14414538:4314
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado14805150:3721
    2Anaheim13721355:4219
    3Winnipeg13810445:3318
    4Utah14630547:4018
    5Vegas13613343:3817
    6Dallas14523442:4617
    7Edmonton15424546:4816
    8Seattle Kraken13424334:3916
    9Kings15334542:4916
    10Chicago14513544:4015
    11Vancouver15340842:5014
    12Nashville16414740:5414
    13San Jose14233648:5413
    14Minnesota15323743:5513
    15St. Louis15502841:5912
    16Calgary15312936:4910

