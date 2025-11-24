NHL ONLINE: Vaněček v Utahu čelí Hertlovi. Tampa Bay hostí Flyers, v akci i šampioni
Česká jednička draftu Radim Mrtka: Musím to řezat! V Buffalu chci titul • Zdroj: isportTV
Sedm zápasů má NHL na programu v noci z pondělí na úterý. Tomáš Hertl v sestavě Las Vegas se představuje na ledě Utahu, jehož branku hájí český gólman Vítek Vaněček. Philadelphia s Danielem Vladařem pouze na střídačce startuje na hřišti Tampy Bay. Washington hraje proti Columbusu, šampioni z Floridy se představují na ledě Nashvillu. ONLINE přenosy ze všech zápasů můžete sledovat na webu iSport.
NHL - Základní část - 2025/2026
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|17
|20
|37
|22
|23
|2.
|Macklin Celebrini
San Jose
|14
|20
|34
|23
|5
|3.
|Connor McDavid
Edmonton
|10
|23
|33
|24
|-5
|4.
|Connor Bedard
Chicago
|13
|18
|31
|22
|9
|5.
|Leo Carlsson
Anaheim
|11
|18
|29
|22
|11
|6.
|David Pastrňák
Boston
|11
|18
|29
|24
|-7
|7.
|William Nylander
Toronto
|10
|19
|29
|19
|5
|8.
|Jack Eichel
Vegas
|10
|19
|29
|21
|7
|9.
|Cale Makar
Colorado
|9
|20
|29
|22
|21
|10.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|14
|14
|28
|24
|6
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|22
|10
|4
|2
|6
|78:65
|30
|2
Islanders
|23
|9
|4
|2
|8
|71:66
|28
|3
Devils
|21
|8
|5
|1
|7
|65:64
|27
|4
Detroit
|22
|9
|4
|1
|8
|66:70
|27
|5
Tampa
|21
|9
|3
|2
|7
|66:60
|26
|6
Ottawa
|21
|8
|3
|4
|6
|70:69
|26
|7
Boston
|24
|8
|5
|0
|11
|75:77
|26
|8
Pittsburgh
|21
|10
|0
|5
|6
|64:58
|25
|9
Flyers
|20
|5
|6
|3
|6
|60:56
|25
|10
Columbus
|22
|6
|5
|3
|8
|68:71
|25
|11
Montreal
|21
|6
|5
|3
|7
|72:76
|25
|12
Washington
|22
|10
|1
|2
|9
|71:62
|24
|13
Florida
|21
|10
|1
|1
|9
|62:65
|23
|14
Rangers
|23
|7
|3
|2
|11
|58:61
|22
|15
Buffalo
|22
|7
|2
|4
|9
|71:75
|22
|16
Toronto
|22
|6
|3
|3
|10
|74:82
|21
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|22
|15
|1
|5
|1
|88:50
|37
|2
Dallas
|22
|10
|3
|4
|5
|72:62
|30
|3
Anaheim
|22
|9
|5
|1
|7
|80:69
|29
|4
Minnesota
|23
|8
|4
|4
|7
|68:64
|28
|5
Seattle Kraken
|22
|7
|4
|6
|5
|57:59
|28
|6
Vegas
|21
|9
|1
|7
|4
|67:60
|27
|7
Kings
|22
|6
|4
|6
|6
|60:63
|26
|8
Utah
|22
|8
|3
|3
|8
|66:67
|25
|9
San Jose
|23
|5
|6
|3
|9
|68:72
|25
|10
Edmonton
|24
|5
|5
|5
|9
|74:87
|25
|11
Winnipeg
|21
|10
|2
|0
|9
|67:59
|24
|12
Chicago
|22
|9
|1
|4
|8
|69:62
|24
|13
Vancouver
|23
|5
|4
|2
|12
|71:86
|20
|14
St. Louis
|22
|7
|0
|6
|9
|59:82
|20
|15
Calgary
|24
|6
|2
|3
|13
|59:73
|19
|16
Nashville
|21
|4
|2
|4
|11
|49:73
|16