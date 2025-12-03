Házenkářky do čtvrtfinále neprojdou. Na MS prohrály s Angolou, kouč vzal vinu na sebe
Po přesunu ze Stuttgartu do Dortmundu čekala na české házenkářky v osmifinálové skupině MS Angola. Nejlepší africký celek historie, který od roku 1989 nezískal zlato z afrického šampionátu jen třikrát, byl favoritem střetnutí. Fyzicky náročná házená Češkám nechutnala. Ačkoliv brankářka Sabrina Novotná čarovala při sedmimetrových hodech, nestačilo to. Angola zvítězila 28:25.
Češky si byly vědomé angolských předností. Síla a tvrdost africké mistryně z posledních pěti kontinentálních šampionátů předchází. Ve skupině padly dle očekávání s Norskem, ale jasně si poradily s Jižní Koreou i outsiderem z Kazachstánu. Když se naposledy Angola s Českem potkala v rámci přípravného turnaje ve Francii před rokem, byla z toho remíza 31:31.
Kouč Tomáš Hlavatý bědoval nad tím, že v duelech proti Švédsku a Brazílii jeho svěřenkyně nehrály na doraz celých šedesát minut a odpadly fyzicky. Vybíraly si totiž slabší momenty v závěrech poločasů. Tentokrát to bylo naopak. Češkám totiž nevyšel úvod utkání. Brzy to bylo 2:8 a problémy dělala hlavně urostlá pivotmanka a největší hvězda angolské reprezentace Albertina Kassomaová. „Byli jsme velmi laxní. Neproměnili jsme čisté šance a nešli jsme do tlaku, který jsme na Angolu chtěli vyvinout. Možná špatně zvolená základní sestava, takže tohle asi vezmu na sebe,“ hodnotil po zápase kouč Tomáš Hlavatý.
Hlavní česká střelkyně Charlotte Cholevová, která zatížila konto Kuby jedenácti brankami z jedenácti střeleckých pokusů, se do osmifinálové řežby číslo jedna nevyspala nejlépe. Zápas zakončila s bilancí tří branek z devíti pokusů a potvrdila, že poslední dobou má velké výkonnostní výkyvy. Český tým se ale celkově ze špatného úvodu oklepal a do kabin se odcházelo za stavu 15:13 pro Angolu.
Jenže potíže nastaly po změně stran v útoku, kdy se nedařilo řadu ofenzivních snah zakončit. Češky vyrobily řadu technických chyb nebo přišly o míč kvůli pasivitě. „Dávali jsme si míč na deseti metrech a mysleli jsme si, že Angola něco udělá. Ony stály na šesti metrech a čekaly,“ litoval Hlavatý.
Angolská hradba byla prostě příliš silná. Rozdíl na dostřel držela dlouho brankářka Sabrina Novotná. Proti české kouzelnici Angola nedala čtyři sedmičky v řadě. Novotná třikrát lapila, čtvrtou soupeřky z frustrace daly mimo.
Jinak byl náročný boj s většími Angolankami znát hlavně na brankovišti. Recept na osobní souboje Hlavatého ovečky nenašly vlastně během celého zápasu. Jednoduchá a okatá kombinace Angolankám často vycházela. Sehrávaly míč na Kassomaovou, která udržela české obránkyně na zádech, získávala pro svůj tým góly či sedmičky. Problém byl i start na míč. Často se stávalo, že Novotná zákrokem vyrazila míč, jenže ten se záhadně vrátil do angolských rukou. Postupně tak africký celek získával vyšší vedení. „Angola hrála rozvážně a nebyli jsme schopni ubránit jejich pivotku. Sám si nedokážu vysvětlit, proč se nám to nedařilo. Existují techniky, na které jsme snad zapomněli,“ dodal slovenský trenér Češek.
V závěru vycházely některé brejky hlavně z rukou kapitánky Veroniky Kafky Malé, ale bylo příliš pozdě. V pátek čeká Češky duel s úřadujícími olympijskými vítězkami z Norska.
Česko - Angola 25:28 (13:15)
|1.
|Norsko
|2
|2
|0
|0
|65:38
|4
|2.
|Brazílie
|2
|2
|0
|0
|59:49
|4
|3.
|Angola
|3
|2
|0
|1
|81:79
|4
|4.
|Švédsko
|2
|1
|0
|1
|60:54
|2
|5.
|Česko
|3
|0
|0
|3
|70:87
|0
|6.
|Korea
|2
|0
|0
|2
|42:68
|0