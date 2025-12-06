Předplatné

NHL ONLINE: Nečas hraje proti Rangers, Zacha vs. Palát. Dobeš čelí Torontu

Když se ráno probudím, hned si pouštím Nečiho, říká Krejčí
Martin Nečas v zápase s Montrealem
Martin Nečas z Colorada v utkání proti San Jose
Pavel Zacha z Bostonu
Pavel Zacha bojuje o puk v utkání proti Los Angeles
Pavel Zacha v dresu Bostonu
Český gólman Jakub Dobeš vychytal výhru nad Winnipegem
Martin Nečas se s Coloradem v hokejové NHL už v 18:30 SEČ představuje na ledě slavné Madison Square Garden, kde vyzývá Rangers. Do akce jde s jistotou Pavel Zacha, jehož Boston měří síly proti New Jersey s Ondřejem Palátem v sestavě. O návratu Davida Pastrňáka zatím není jasno. Montreal se s Jakubem Dobešem mezi třemi tyčemi utká s Torontem. Na ledě je také v dresu Calgary Adam Klapka, který čelí Utahu, kde se objevuje buď Karel Vejmelka či Vítek Vaněček. Všechny zápasy nejlepší hokejové ligy světa sledujte ONLINE na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
03Detail
LIVE
41Detail
LIVE
41Detail
LIVE
14Detail
LIVE Sam. nájezdy
43Detail
LIVE 3. třetina
11Tipsport51,83,3Detail
LIVE
--Tipsport1.994.363.2Detail

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.774.012.3Detail
LIVE
--Tipsport2.164.172.92Detail
LIVE
--Tipsport2.14.043.11Detail
LIVE
--Tipsport2.114.163.02Detail
LIVE
--Tipsport1.724.474.17Detail
LIVE
--Tipsport2.44.112.6Detail
LIVE
--Tipsport1.874.333.58Detail
LIVE
--Tipsport1.844.333.69Detail
LIVE
--Tipsport2.93.992.23Detail
LIVE
--Tipsport2.714.092.32Detail
LIVE
--Tipsport3.264.11.9Detail
LIVE
--Tipsport243.06Detail
LIVE
--Tipsport1.554.414.9Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado2224462732
2.Connor McDavidEdmonton14264028-6
3.Macklin CelebriniSan Jose142640293
4.Connor BedardChicago182139279
5.Mikko RantanenDallas13253828-1
6.Jason RobertsonDallas1819372915
7.Leo CarlssonAnaheim1422362810
8.Leon DraisaitlEdmonton161935285
9.Martin NečasColorado1421352725
10.Mark ScheifeleWinnipeg1421352710

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Washington2916139101:7537
2Tampa271332988:7134
3Carolina261152887:7534
4Pittsburgh261315783:7433
5Flyers26873879:7433
6Islanders2811431084:8133
7Devils2810611183:8533
8Rangers2911421279:7532
9Boston2910601392:9332
10Columbus27765984:9031
11Montreal26863987:9431
12Detroit2810431187:9931
13Ottawa279441086:9030
14Toronto279431194:9129
15Florida2611121277:8326
16Buffalo288341384:9626
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado2718162109:6244
    2Dallas2916355102:7543
    3Anaheim28107110100:9435
    4Minnesota28965879:7635
    5Vegas271128683:7934
    6Utah2911331291:8431
    7Kings27757870:7531
    8Chicago271116985:7830
    9Winnipeg2712211283:7929
    10Edmonton287551190:10029
    11San Jose297631382:9829
    12Seattle Kraken25746863:7528
    13St. Louis289071271:10025
    14Calgary298241570:8824
    15Nashville277341371:9424
    16Vancouver286431581:10223

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

