NHL ONLINE: Nečas hraje proti Rangers, Zacha vs. Palát. Dobeš čelí Torontu
Martin Nečas se s Coloradem v hokejové NHL už v 18:30 SEČ představuje na ledě slavné Madison Square Garden, kde vyzývá Rangers. Do akce jde s jistotou Pavel Zacha, jehož Boston měří síly proti New Jersey s Ondřejem Palátem v sestavě. O návratu Davida Pastrňáka zatím není jasno. Montreal se s Jakubem Dobešem mezi třemi tyčemi utká s Torontem. Na ledě je také v dresu Calgary Adam Klapka, který čelí Utahu, kde se objevuje buď Karel Vejmelka či Vítek Vaněček. Všechny zápasy nejlepší hokejové ligy světa sledujte ONLINE na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|22
|24
|46
|27
|32
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|14
|26
|40
|28
|-6
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|14
|26
|40
|29
|3
|4.
|Connor Bedard
Chicago
|18
|21
|39
|27
|9
|5.
|Mikko Rantanen
Dallas
|13
|25
|38
|28
|-1
|6.
|Jason Robertson
Dallas
|18
|19
|37
|29
|15
|7.
|Leo Carlsson
Anaheim
|14
|22
|36
|28
|10
|8.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|16
|19
|35
|28
|5
|9.
|Martin Nečas
Colorado
|14
|21
|35
|27
|25
|10.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|14
|21
|35
|27
|10
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Washington
|29
|16
|1
|3
|9
|101:75
|37
|2
Tampa
|27
|13
|3
|2
|9
|88:71
|34
|3
Carolina
|26
|11
|5
|2
|8
|87:75
|34
|4
Pittsburgh
|26
|13
|1
|5
|7
|83:74
|33
|5
Flyers
|26
|8
|7
|3
|8
|79:74
|33
|6
Islanders
|28
|11
|4
|3
|10
|84:81
|33
|7
Devils
|28
|10
|6
|1
|11
|83:85
|33
|8
Rangers
|29
|11
|4
|2
|12
|79:75
|32
|9
Boston
|29
|10
|6
|0
|13
|92:93
|32
|10
Columbus
|27
|7
|6
|5
|9
|84:90
|31
|11
Montreal
|26
|8
|6
|3
|9
|87:94
|31
|12
Detroit
|28
|10
|4
|3
|11
|87:99
|31
|13
Ottawa
|27
|9
|4
|4
|10
|86:90
|30
|14
Toronto
|27
|9
|4
|3
|11
|94:91
|29
|15
Florida
|26
|11
|1
|2
|12
|77:83
|26
|16
Buffalo
|28
|8
|3
|4
|13
|84:96
|26
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|27
|18
|1
|6
|2
|109:62
|44
|2
Dallas
|29
|16
|3
|5
|5
|102:75
|43
|3
Anaheim
|28
|10
|7
|1
|10
|100:94
|35
|4
Minnesota
|28
|9
|6
|5
|8
|79:76
|35
|5
Vegas
|27
|11
|2
|8
|6
|83:79
|34
|6
Utah
|29
|11
|3
|3
|12
|91:84
|31
|7
Kings
|27
|7
|5
|7
|8
|70:75
|31
|8
Chicago
|27
|11
|1
|6
|9
|85:78
|30
|9
Winnipeg
|27
|12
|2
|1
|12
|83:79
|29
|10
Edmonton
|28
|7
|5
|5
|11
|90:100
|29
|11
San Jose
|29
|7
|6
|3
|13
|82:98
|29
|12
Seattle Kraken
|25
|7
|4
|6
|8
|63:75
|28
|13
St. Louis
|28
|9
|0
|7
|12
|71:100
|25
|14
Calgary
|29
|8
|2
|4
|15
|70:88
|24
|15
Nashville
|27
|7
|3
|4
|13
|71:94
|24
|16
Vancouver
|28
|6
|4
|3
|15
|81:102
|23