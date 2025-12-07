Předplatné

Nečekaný střelec roku v NHL. Pastrňákův parťák dominuje i bez něj, říká si o olympiádu

Kanaďan Morgan Geekie si v dresu Bostonu říká o nominaci na olympijské hry
Kanaďan Morgan Geekie si v dresu Bostonu říká o nominaci na olympijské hryZdroj: ČTK / AP / Ethan Swope
Morgan Geekie se stává nečekaně nejlepším střelcem roku 2025
Útočník Bostonu Morgan Geekie v zápase proti New Jersey
Snajpr Bostonu Morgan Geekie se raduje z dalšího gólu
Hokejisté Bostonu oslavují trefu Morgana Geekieho (uprostřed)
Bostonský střelec Morgan Geekie pálí na branku
Boston Bruins slaví další gól
Patrik Czepiec
NHL
Schválně: kdybyste si měli tipnout jméno nejlepšího střelce NHL za letošní kalendářní rok, kdo by jím byl? Pastrňák, MacKinnon nebo snad Ovečkin? Hodně vedle. Snajprům vládne senzačně Morgan Geekie, vedle zmíněného českého borce se posunul mezi absolutní ofenzivní špičku. A daří se mu i bez něj. Po sobotním programu měl sedmadvacetiletý útočník na kontě už 47 branek, z toho 22 v probíhající základní části. „Je zábava ho sledovat,“ zasnil se hlavní trenér Marco Sturm.

Jeho zámořská cesta nezačala v žádném zběsilém tempu. Morgan Geekie se coby volba Caroliny z třetího kola draftu 2017 na první štaci nikdy pořádně neprosadil, posléze dal za Seattle sedm a devět branek. Střelce v něm tehdy mohl vidět jen málokdo. Probudil se až po létě 2023, kdy Kanaďan podepsal s Bostonem.

Za tři necelé sezony v dresu Bruins nasázel 72 gólů a v probíhající sezoně bude aspirovat na ocenění Maurice Richard Trophy pro nejlepšího zakončovatele vůbec. Po třiceti odehraných zápasech sváděl těsný souboj s hvězdou Colorada Nathanem MacKinnonem a byl jedním z hlavních důvodů, proč se klub z přístavního města USA držel výš, než kam ho odborníci před ročníkem pasovali.

Bruins se najednou dokážou ucházet o úspěchy i bez zraněného Davida Pastrňáka, dřív nemyslitelná záležitost. „Vždycky se mi líbí, když kluci povstanou, jakmile jeden z nejlepších spoluhráčů chybí. Morgan se momentálně cítí velmi dobře. Má skvělý první dotek, výběr místa i ruce. Můžete si všimnout, jak je uvolněný, jaké má zakončení,“ sypal superlativy o svém svěřenci kouč Sturm.

Kanada bude čekat do nejzazšího termínu

Nezmínil snad jen tvrdost Geekieho bomby. Jako jediný v dosavadním průběhu překonal dvakrát bájnou hranici sta mil, je dokonce majitelem největší pecky v hodnotě 166,2 kilometru v hodině. Váží si, že může předvádět své umění i v době, kdy mužstvu schází vlivem zdravotních problémů šest borců včetně Pastrňáka s Matějem Blümelem.

„Všichni zranění kluci pro nás znamenají strašně moc. A že jsem schopný za ně zaskočit a udělat rozdíl, je extrémně důležité,“ pronesl Geekie.

Do velmi zajímavé společnosti se nedostává jen při pohledu do statistických hodnot. Rodák ze státu Manitoba je v úvahách kanadského svazu při tvorbě olympijské nominace. Dres s javorovým listem chce sice obléknout řada fenomenálních ofenzivních tahounů s pevným místem v přesilové hře, ale Geekie má momentálně fazonu na to vystřílet červenobílým nejcennější medaili.

„Už jenom kvůli Morganovi budeme čekat do nejzazšího termínu, stačí se podívat na špici tabulky střelců NHL. Hráči nám to ještě samozřejmě zkomplikují. Máme různé možnosti, ale udělat tým jako útočník je nepochybně složité,“ vyjádřil se pro The Athletic generální manažer Kanady a hlavní tvůrce finální nominace Doug Armstrong.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado2424482835
2.Connor McDavidEdmonton14284229-6
3.Macklin CelebriniSan Jose142640293
4.Connor BedardChicago182139287
5.Martin NečasColorado1424382827
6.Mikko RantanenDallas13253828-1
7.Jason RobertsonDallas1819372915
8.Leon DraisaitlEdmonton172037296
9.Leo CarlssonAnaheim1422362810
10.Mark ScheifeleWinnipeg1422362810

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Washington2916139101:7537
2Carolina271252893:7836
3Islanders2912431086:8135
4Tampa2813321088:7334
5Boston3011601396:9434
6Pittsburgh261315783:7433
7Flyers26873879:7433
8Rangers3011431281:7833
9Devils2910611284:8933
10Montreal27873989:9533
11Detroit2911431191:10233
12Columbus28766990:9732
13Toronto289441195:9330
14Ottawa289441187:9230
15Florida2711221284:8928
16Buffalo288341384:9626
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado2818262112:6446
    2Dallas2916355102:7543
    3Anaheim28107110100:9435
    4Minnesota29965981:8035
    5Vegas271128683:7934
    6Kings28857876:7533
    7Utah3011331391:8631
    8Edmonton298551196:10231
    9Chicago2811161085:8430
    10Winnipeg2812211385:8529
    11San Jose297631382:9829
    12Seattle Kraken26746966:7928
    13St. Louis2910071273:10127
    14Calgary309241572:8826
    15Vancouver297431585:10425
    16Nashville287341474:10024

