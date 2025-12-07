Nečekaný střelec roku v NHL. Pastrňákův parťák dominuje i bez něj, říká si o olympiádu
Schválně: kdybyste si měli tipnout jméno nejlepšího střelce NHL za letošní kalendářní rok, kdo by jím byl? Pastrňák, MacKinnon nebo snad Ovečkin? Hodně vedle. Snajprům vládne senzačně Morgan Geekie, vedle zmíněného českého borce se posunul mezi absolutní ofenzivní špičku. A daří se mu i bez něj. Po sobotním programu měl sedmadvacetiletý útočník na kontě už 47 branek, z toho 22 v probíhající základní části. „Je zábava ho sledovat,“ zasnil se hlavní trenér Marco Sturm.
Jeho zámořská cesta nezačala v žádném zběsilém tempu. Morgan Geekie se coby volba Caroliny z třetího kola draftu 2017 na první štaci nikdy pořádně neprosadil, posléze dal za Seattle sedm a devět branek. Střelce v něm tehdy mohl vidět jen málokdo. Probudil se až po létě 2023, kdy Kanaďan podepsal s Bostonem.
Za tři necelé sezony v dresu Bruins nasázel 72 gólů a v probíhající sezoně bude aspirovat na ocenění Maurice Richard Trophy pro nejlepšího zakončovatele vůbec. Po třiceti odehraných zápasech sváděl těsný souboj s hvězdou Colorada Nathanem MacKinnonem a byl jedním z hlavních důvodů, proč se klub z přístavního města USA držel výš, než kam ho odborníci před ročníkem pasovali.
Bruins se najednou dokážou ucházet o úspěchy i bez zraněného Davida Pastrňáka, dřív nemyslitelná záležitost. „Vždycky se mi líbí, když kluci povstanou, jakmile jeden z nejlepších spoluhráčů chybí. Morgan se momentálně cítí velmi dobře. Má skvělý první dotek, výběr místa i ruce. Můžete si všimnout, jak je uvolněný, jaké má zakončení,“ sypal superlativy o svém svěřenci kouč Sturm.
Kanada bude čekat do nejzazšího termínu
Nezmínil snad jen tvrdost Geekieho bomby. Jako jediný v dosavadním průběhu překonal dvakrát bájnou hranici sta mil, je dokonce majitelem největší pecky v hodnotě 166,2 kilometru v hodině. Váží si, že může předvádět své umění i v době, kdy mužstvu schází vlivem zdravotních problémů šest borců včetně Pastrňáka s Matějem Blümelem.
„Všichni zranění kluci pro nás znamenají strašně moc. A že jsem schopný za ně zaskočit a udělat rozdíl, je extrémně důležité,“ pronesl Geekie.
Do velmi zajímavé společnosti se nedostává jen při pohledu do statistických hodnot. Rodák ze státu Manitoba je v úvahách kanadského svazu při tvorbě olympijské nominace. Dres s javorovým listem chce sice obléknout řada fenomenálních ofenzivních tahounů s pevným místem v přesilové hře, ale Geekie má momentálně fazonu na to vystřílet červenobílým nejcennější medaili.
„Už jenom kvůli Morganovi budeme čekat do nejzazšího termínu, stačí se podívat na špici tabulky střelců NHL. Hráči nám to ještě samozřejmě zkomplikují. Máme různé možnosti, ale udělat tým jako útočník je nepochybně složité,“ vyjádřil se pro The Athletic generální manažer Kanady a hlavní tvůrce finální nominace Doug Armstrong.
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|24
|24
|48
|28
|35
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|14
|28
|42
|29
|-6
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|14
|26
|40
|29
|3
|4.
|Connor Bedard
Chicago
|18
|21
|39
|28
|7
|5.
|Martin Nečas
Colorado
|14
|24
|38
|28
|27
|6.
|Mikko Rantanen
Dallas
|13
|25
|38
|28
|-1
|7.
|Jason Robertson
Dallas
|18
|19
|37
|29
|15
|8.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|17
|20
|37
|29
|6
|9.
|Leo Carlsson
Anaheim
|14
|22
|36
|28
|10
|10.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|14
|22
|36
|28
|10
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Washington
|29
|16
|1
|3
|9
|101:75
|37
|2
Carolina
|27
|12
|5
|2
|8
|93:78
|36
|3
Islanders
|29
|12
|4
|3
|10
|86:81
|35
|4
Tampa
|28
|13
|3
|2
|10
|88:73
|34
|5
Boston
|30
|11
|6
|0
|13
|96:94
|34
|6
Pittsburgh
|26
|13
|1
|5
|7
|83:74
|33
|7
Flyers
|26
|8
|7
|3
|8
|79:74
|33
|8
Rangers
|30
|11
|4
|3
|12
|81:78
|33
|9
Devils
|29
|10
|6
|1
|12
|84:89
|33
|10
Montreal
|27
|8
|7
|3
|9
|89:95
|33
|11
Detroit
|29
|11
|4
|3
|11
|91:102
|33
|12
Columbus
|28
|7
|6
|6
|9
|90:97
|32
|13
Toronto
|28
|9
|4
|4
|11
|95:93
|30
|14
Ottawa
|28
|9
|4
|4
|11
|87:92
|30
|15
Florida
|27
|11
|2
|2
|12
|84:89
|28
|16
Buffalo
|28
|8
|3
|4
|13
|84:96
|26
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|28
|18
|2
|6
|2
|112:64
|46
|2
Dallas
|29
|16
|3
|5
|5
|102:75
|43
|3
Anaheim
|28
|10
|7
|1
|10
|100:94
|35
|4
Minnesota
|29
|9
|6
|5
|9
|81:80
|35
|5
Vegas
|27
|11
|2
|8
|6
|83:79
|34
|6
Kings
|28
|8
|5
|7
|8
|76:75
|33
|7
Utah
|30
|11
|3
|3
|13
|91:86
|31
|8
Edmonton
|29
|8
|5
|5
|11
|96:102
|31
|9
Chicago
|28
|11
|1
|6
|10
|85:84
|30
|10
Winnipeg
|28
|12
|2
|1
|13
|85:85
|29
|11
San Jose
|29
|7
|6
|3
|13
|82:98
|29
|12
Seattle Kraken
|26
|7
|4
|6
|9
|66:79
|28
|13
St. Louis
|29
|10
|0
|7
|12
|73:101
|27
|14
Calgary
|30
|9
|2
|4
|15
|72:88
|26
|15
Vancouver
|29
|7
|4
|3
|15
|85:104
|25
|16
Nashville
|28
|7
|3
|4
|14
|74:100
|24