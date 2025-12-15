Předplatné

Jasnovidec Dobeš hasil hvězdy Edmontonu. Nejlepší hráč na hřišti, ocenil ho parťák

Skvělý Dobeš! Vychytal výhru nad Edmontonem, zapsal 27 zákroků • Zdroj: NHL.com
Patrik Czepiec
NHL
V listopadu v souvislosti s jeho jménem zavládlo rušno. Brankář Montrealu Jakub Dobeš způsobil pozdvižení údajným vyjádřením, že s ním reprezentace nekomunikuje, což národní tým obratem dementoval. „Nesmysl vlivem novináře z Montrealu,“ argumentoval trenér českých gólmanů Ondřej Pavelec. Krátce nato začala Dobešova smolná série porážek a nekonzistentních výkonů. V noci na pondělí se však na nějaký čas vykoupil skvostným představením proti Edmontonu.

Souboje kanadských týmů v NHL mají vždy něco navíc, lákají více očí. A Jakub Dobeš v souboji Canadiens a Oilers, který domácí opanovali výsledkem 4:1, obstál s bravurou. Proti hvězdám Connoru McDavidovi, Leonu Draisaitlovi i dalším vytáhl 28 zákroků, za záda mu proklouzlo jen zakončení Zacha Hymana v přesilovce.

Přitom právě Dobešova činnost v početní nevýhodě vynesla českému brankáři přítomnost v titulcích nejvlivnějších zámořských webů. V rozmezí sedmé a deváté minuty po vyloučeních Juraje Slafkovského a Olivera Kapanena čelil plné, dvouminutové převaze pět na tři. Proti slavné skvadře Oilers při ní vytáhl pět zákroků a nekapituloval.

„Snažil jsem se přemýšlet nad tím, co udělají, a to se upřímně opravdu uskutečnilo,“ popisoval Dobeš své jasnovidecké schopnosti. „Kluci přede mnou odvedli dobrou práci, takže jsme se ubránili.“

Dodal pohon pro další průběh

Kolegové z Montrealu na oplátku chválili hrdinu v helmě. „Držel nás hned od startu a taky v tom oslabení. Dodal nám pohon pro další průběh, byl v tu chvíli jasně nejlepším hráčem na hřišti,“ vyjádřil se například obránce Mike Matheson.

Čtyřiadvacetiletý gólman se v pikantním kanadském souboji odrazil po dvou bídnějších výkonech, při předchozím startu s Tampou Bay (1:6) střídal po první třetině, když pustil tři ze čtrnácti střel. A protože vedení Montrealu nebylo spokojené ani s výkony Čechova náhradníka Sama Montembeaulta, hodinu po zpackaném zápase z farmy povolalo teprve jednadvacetiletou naději Jacoba Fowlera.

Mladík debutoval 36 zásahy při výhře 4:2 v Pittsburghu, proti stejnému soupeři v minulosti Montreal do NHL slavně uvedl legendy Kena Drydena, Patricka Roye nebo Careyho Price. V pondělí už talent sledoval sebevědomý Dobešův výkon, tuplovaný týmovým vítězstvím.

I díky brankářova obrození teď Montreal bodoval popáté z uplynulých sedmi možností. „Cítil jsem, že z naší strany to byl jeden z nejkomplexnějších výkonů. Hráli jsme prostě jednoduše. Když vedete o dva góly proti takovému týmu, může se to rychle zvrtnout. My jsme ovšem všichni tečovali puky do hloubi pásma,“ pochvaloval si útočník Canadiens Jake Evans.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina3213829108:9044
2Islanders33136311100:9341
3Washington32171410106:8340
4Tampa32153311104:8339
5Detroit33144312104:10939
6Boston33136014109:10538
6Flyers31976992:8838
8Montreal32107411105:11338
9Pittsburgh311319899:9637
10Devils3312611497:10337
11Rangers3311541388:8836
12Florida3114221398:9934
13Toronto31104512102:10233
14Ottawa3110441398:10232
15Buffalo3210441498:10932
16Columbus327661396:11232
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado3221272128:7453
    2Dallas3317457111:8947
    3Minnesota331365999:8743
    4Vegas311249696:9041
    5Anaheim32118112114:10739
    6Kings31959883:8237
    7Edmonton33105612110:11436
    8Utah34124315106:10135
    9San Jose338831496:11035
    10Chicago3212161391:9832
    11Winnipeg3113211596:9631
    12St. Louis3312071484:11831
    13Calgary3310341684:9730
    14Seattle Kraken307561274:9330
    15Nashville318441587:10928
    16Vancouver328431789:11227

