Jasnovidec Dobeš hasil hvězdy Edmontonu. Nejlepší hráč na hřišti, ocenil ho parťák
V listopadu v souvislosti s jeho jménem zavládlo rušno. Brankář Montrealu Jakub Dobeš způsobil pozdvižení údajným vyjádřením, že s ním reprezentace nekomunikuje, což národní tým obratem dementoval. „Nesmysl vlivem novináře z Montrealu,“ argumentoval trenér českých gólmanů Ondřej Pavelec. Krátce nato začala Dobešova smolná série porážek a nekonzistentních výkonů. V noci na pondělí se však na nějaký čas vykoupil skvostným představením proti Edmontonu.
Souboje kanadských týmů v NHL mají vždy něco navíc, lákají více očí. A Jakub Dobeš v souboji Canadiens a Oilers, který domácí opanovali výsledkem 4:1, obstál s bravurou. Proti hvězdám Connoru McDavidovi, Leonu Draisaitlovi i dalším vytáhl 28 zákroků, za záda mu proklouzlo jen zakončení Zacha Hymana v přesilovce.
Přitom právě Dobešova činnost v početní nevýhodě vynesla českému brankáři přítomnost v titulcích nejvlivnějších zámořských webů. V rozmezí sedmé a deváté minuty po vyloučeních Juraje Slafkovského a Olivera Kapanena čelil plné, dvouminutové převaze pět na tři. Proti slavné skvadře Oilers při ní vytáhl pět zákroků a nekapituloval.
„Snažil jsem se přemýšlet nad tím, co udělají, a to se upřímně opravdu uskutečnilo,“ popisoval Dobeš své jasnovidecké schopnosti. „Kluci přede mnou odvedli dobrou práci, takže jsme se ubránili.“
Dodal pohon pro další průběh
Kolegové z Montrealu na oplátku chválili hrdinu v helmě. „Držel nás hned od startu a taky v tom oslabení. Dodal nám pohon pro další průběh, byl v tu chvíli jasně nejlepším hráčem na hřišti,“ vyjádřil se například obránce Mike Matheson.
Čtyřiadvacetiletý gólman se v pikantním kanadském souboji odrazil po dvou bídnějších výkonech, při předchozím startu s Tampou Bay (1:6) střídal po první třetině, když pustil tři ze čtrnácti střel. A protože vedení Montrealu nebylo spokojené ani s výkony Čechova náhradníka Sama Montembeaulta, hodinu po zpackaném zápase z farmy povolalo teprve jednadvacetiletou naději Jacoba Fowlera.
Mladík debutoval 36 zásahy při výhře 4:2 v Pittsburghu, proti stejnému soupeři v minulosti Montreal do NHL slavně uvedl legendy Kena Drydena, Patricka Roye nebo Careyho Price. V pondělí už talent sledoval sebevědomý Dobešův výkon, tuplovaný týmovým vítězstvím.
I díky brankářova obrození teď Montreal bodoval popáté z uplynulých sedmi možností. „Cítil jsem, že z naší strany to byl jeden z nejkomplexnějších výkonů. Hráli jsme prostě jednoduše. Když vedete o dva góly proti takovému týmu, může se to rychle zvrtnout. My jsme ovšem všichni tečovali puky do hloubi pásma,“ pochvaloval si útočník Canadiens Jake Evans.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|32
|13
|8
|2
|9
|108:90
|44
|2
Islanders
|33
|13
|6
|3
|11
|100:93
|41
|3
Washington
|32
|17
|1
|4
|10
|106:83
|40
|4
Tampa
|32
|15
|3
|3
|11
|104:83
|39
|5
Detroit
|33
|14
|4
|3
|12
|104:109
|39
|6
Boston
|33
|13
|6
|0
|14
|109:105
|38
|6
Flyers
|31
|9
|7
|6
|9
|92:88
|38
|8
Montreal
|32
|10
|7
|4
|11
|105:113
|38
|9
Pittsburgh
|31
|13
|1
|9
|8
|99:96
|37
|10
Devils
|33
|12
|6
|1
|14
|97:103
|37
|11
Rangers
|33
|11
|5
|4
|13
|88:88
|36
|12
Florida
|31
|14
|2
|2
|13
|98:99
|34
|13
Toronto
|31
|10
|4
|5
|12
|102:102
|33
|14
Ottawa
|31
|10
|4
|4
|13
|98:102
|32
|15
Buffalo
|32
|10
|4
|4
|14
|98:109
|32
|16
Columbus
|32
|7
|6
|6
|13
|96:112
|32
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|32
|21
|2
|7
|2
|128:74
|53
|2
Dallas
|33
|17
|4
|5
|7
|111:89
|47
|3
Minnesota
|33
|13
|6
|5
|9
|99:87
|43
|4
Vegas
|31
|12
|4
|9
|6
|96:90
|41
|5
Anaheim
|32
|11
|8
|1
|12
|114:107
|39
|6
Kings
|31
|9
|5
|9
|8
|83:82
|37
|7
Edmonton
|33
|10
|5
|6
|12
|110:114
|36
|8
Utah
|34
|12
|4
|3
|15
|106:101
|35
|9
San Jose
|33
|8
|8
|3
|14
|96:110
|35
|10
Chicago
|32
|12
|1
|6
|13
|91:98
|32
|11
Winnipeg
|31
|13
|2
|1
|15
|96:96
|31
|12
St. Louis
|33
|12
|0
|7
|14
|84:118
|31
|13
Calgary
|33
|10
|3
|4
|16
|84:97
|30
|14
Seattle Kraken
|30
|7
|5
|6
|12
|74:93
|30
|15
Nashville
|31
|8
|4
|4
|15
|87:109
|28
|16
Vancouver
|32
|8
|4
|3
|17
|89:112
|27