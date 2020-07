Bek Šulák už má jasno, pokračuje ve Finsku. V Kärpätu střídá Krejčíka | iSport.cz

Nechtěl čekat na nabídky z KHL či Švýcarska a tak si prodlouží angažmá ve Skandinávii. Český hokejový obránce Libor Šulák bude v kariéře pokračovat ve Finsku. Z elitního týmu KooKoo se stěhuje do Kärpätu Oulu, kde podepsal roční smlouvu. V klubu ležícím u severního polárního kruhu minulou sezonu zářil reprezentační zadák Jakub Krejčík, který zamířil do Jokeritu Helsinky hrající KHL.

Začátek minulého ročníku se Šulákovi nepovedl, do sestavy Čerepovce nezapadl a tak se během sezony přemístil do Finska, kde pookřál. Nyní se šestadvacetiletý rodák z Pelhřimova rozhodl na severu zůstat, místo setrvání v Kouvole však zvolil ambiciózní Kärpät. Podle hráčova agenta Marka Vorla bylo ještě předtím ve hře angažmá ve švýcarském Bielu či v Kontinentální hokejové lize. Kvůli pandemii koronaviru se ale jednání protahovala a tak se bek rozhodl pro elitní finský tým.

Se severským hokejem má Šulák jen dobré zkušenosti. Před třemi roky zaválel v dresu Lahti natolik, že zaujal vedení Detroitu, od kterého dostal šanci probojovat se do NHL. V nejslavnější hokejové lize světa však odehrál jen šest zápasů. Většinu času v zámoří strávil na farmě v Grand Rapids.

Přechod do Oulu je pro bývalého zadáka Red Wings ideální posun v kariéře. „Kärpät je top tým nejen ve Finsku, ale i v hokejové Evropě. Každým rokem odtud odcházejí nejlepší hráči do NHL nebo do ruské KHL. Pro Libora je to velká šance, jak se dál posunout. V Oulu pracují s hráči na vysoké úrovni," řekl Vorel pro hokej.cz.

Harri Aho, sportovní šéf Oulu od účastníka dvou světových šampionátu hodně očekává. „Šulák má spoustu mezinárodních zkušeností, bude vhodným obráncem pro náš systém hry, který vyžaduje bruslení a vynikající pohyb. Libora dobře známě z Liigy, víme o jeho přednostech," řekl funkcionář nového Šulákova zaměstnavatele.

Velkou inspirací v Kärpätu by pro Šuláka mohl být Jakub Krejčík, parťák z národního týmu. Dvojnásobný vítěz extraligy v posledním ročníku za Oulu zažil mimořádně úspěšnou sezonu, během které stihl nastřílet dva hattricky a být jedním z nejproduktivnějších obránců ve finské nejvyšší soutěži (30 kanadských bodů za 8 gólů a 22 asistencí).

V mužstvu se navíc někdejší hráč Znojma setká s početnou česko-slovenskou kolonií. Doplní české útočníky Radka Koblížka a Zdeňka Sedláka společně se Slováky Patrikem Rybárem, bývalým gólmanem Hradce Králové a forvardem Michalem Krištofem.