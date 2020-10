Kanadský plán pro hokej budí emoce. Junioři bez bodyčeků i kontaktů?!

Přísné opatření, které má za cíl zpomalit šíření nového koronaviru, se zdaleka netýká jen hokeje, kanadský národní sport ale bezpochyby poznamená nejvíc. Lisa MacLeodová na středeční tiskové konferenci prozradila médiím, že jednou z jejich nejnaléhavějších obav je právě plánování návratu OHL, kde pravidelně hrají i Češi. Ministryně cestovního ruchu, kultury a sportu v Ontariu přesvědčovala novináře, že se tamní juniorská liga a další sportovní organizace musí obejít bez fyzické hry.

„S jistotou mohu říci, že tělesný kontakt, pokud nebude postupný, nebude v důsledku COVIDu-19 povolen. Představovalo by to výzvu, pokud jde o to, jak pozměnit svou hru,“ řekla MacLeodová.

Sociální sítě se začaly okamžitě plnit naštvanými a především nevěřícnými reakcemi. Fanoušci na Twitteru nejsou přesvědčeni, že by se hokej mohl vůbec hrát bez fyzického kontaktu. Mnoho z nich ve svých tweetech navrhuje, aby hráči místo toho začali hrát s akvárii místo helem.

The OHL should make fishbowl helmets mandatory or something instead of taking away body checking. I don’t think you’re getting much of a season without checking. — Spooky Arjun 👻 (@_marlanderthews) October 7, 2020

Vedení soutěže se k opatření zatím oficiálně nevyjádřilo. Bezkontaktní hokej si ale šéfové klubů OHL momentálně nedokážou představit. „Vím, že se na něčem pracuje. Pokud by na to opravdu došlo, řekl bych si jen: ,Je to vůbec hokej?' Není to hokej, který znám, ale pokud to znamená, že můžeme hrát a majitelé s tím souhlasí, hádejte co? S tím musím souhlasit. Hráči prostě budou muset být svědomitější,“ prozradil Dale DeGray, generální manažer týmu Owen Sound Attack pro thesudburystar.com.

Vláda v nejlidnatější provincii Kanady si nyní během probíhající druhé vlny koronaviru dala pro další plánování restartu sportovních soutěží čtyřtýdenní pauzu, s vedením juniorské ligy je však v neustálém kontaktu. S komisařem OHL Davidem Branchem, který je rovněž členem ministerského poradního výboru, se MacLeodová a její ministerstvo snaží přijít s plánem na rozjezd ligy, kterou hraje 17 týmů z Kanady a tři kluby z USA.

„S Branchem spolupracujeme neuvěřitelně dobře,“ pochvalovala si ministryně. Novinářům také připomněla, že vedení soutěže nepožádalo během dlouhé pauzy o finanční pomoc od státu. K úspěšnému startu nového ročníku ale musí vyřešit hned několik kamenů úrazu. Už nyní je jasné, že v bublině podobné dohrávce sezony NHL či NBA se hrát nebude. OHL nemá zájem jit touto cestu.

Dále se musí rozhodnout, jak budou mužstva nastupovat. Inspirací by měl být i formát menších hokejových asociací v Ontariu, které mají povoleno začít ročník v říjnu. U těchto nižších lig má restart proběhnout bez bodyčeků, rvaček a dokonce i bez vhazování! Týmy musí být také udržovány v bublinách s 50 hráči, přičemž hra bude omezena 3 na 3 nebo 4 na 4, aby hráči zůstali od sebe fyzicky vzdálení na lavičce.

Situaci komplikují tři američtí účastníci OHL, jelikož je hranice mezi oběma státy dočasně uzavřená. O udělení výjimky pro Saginaw Spirit, Errie Otters a Flint Firebirds by měla jednat kanadská federální vláda. Určitý problém je ale i s tamními týmy Ottawa 67’s a Mississauga Steelheads, které se v Ontariu nacházejí v oblastech, kde druhou vlnu koronaviru hůř snášejí.