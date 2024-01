Slovenský skandál: Gól, který nebyl. Sudí to ani neprověřil, řekl kouč lídrů

V polovině zápasu se Nové Zámky při vlastním oslabení vrhly do protiútoku. Český útočník Radek Prokeš poslal puk na křídlo Václavu Stupkovi. Jeho první ránu vyrazil betonem gólman Filip Surák, který se stačil rychle přesunout. Druhý pokus skončil v síti. Jenže jak? Brankář při skoku na opačnou stranu vykopl branku. Kotouč při opakované střele přeťal čáru kousek vedle její vyznačené polohy.

Hlavní rozhodčí Miroslav Štefík gól uznal, aniž by sporný moment prověřil. Opakované záběry ukázaly, že se mýlil. Vedoucí tým nakonec prohrál gólem, který nebyl. Pravidla umožňují uznat branku i v situaci, jež nastala na Spiši. Puk ovšem musí přejít čáru v ohraničeném prostoru, kde branková konstrukce obvykle stojí. V tomto případě kotouč přejel čáru asi o deset centimetrů mimo ohraničené území. Rozhodčí byl přesvědčen, že zásah platí, nešel se ani poradit k videu.

Upozornil na to i generální manažer klubu Richard Rapáč na sociálních sítích, kde zveřejnil záběr horní kamery. „Chyba se může přihodit i těm nejlepším…Důležité je se z toho poučit a posunout extraligu v každém směru pokud možno co nejvýš. Věřím, že tento ‚gól‘ pomůže a naši rozhodčí budou takové situace zkoumat na videu. Techniku na to máme,“ komentoval ironicky v příspěvku.

„Je to džungle. Rozhodčí ve slovenské extralize pískají po práci. Navíc střídačka si na tyhle situace nesmí vzít challenge. Jen, pokud jde o vysokou hůl, hráče v brankovišti a ofsajd před gólem. Ale rozhodčí situaci prověřit může. A on byl arogantní a sám sebou natolik jistý, že gól uznal zcela bez debat. Ani nepřijel ke střídačce verdikt vysvětlit. Přitom náš gólman si byl stoprocentně jistý, ať si challenge vyžádáme. Jenže to nešlo. Byli jsme bezmocní,“ svěřil se deníku Sport český trenér Vlastimil Wojnar, který tým ze Spiše vede.

Nové Známky šly po sporném záseku už do tříbrankového vedení. Spišská Nová Ves ve třetí třetině snížila góly Juraje Majdana a Branislava Rapáče, který na 3:4 dával 27 sekund před koncem. Domácí favorit prohrál počtvrté v řadě, stále však drží jednobodový náskok před nejbližšími pronásledovateli z Popradu. Nové Zámky jsou druhé od konce o sedm bodů před Humenným.

„Ne, že by rozhodčí chtěli někoho poškodit. Prostě na to nemají. Takové věci se tady dějí pravidelně, už si s tím nevíme rady. V profi lize, která je relativně rychlá, řídí zápasy amatéři. Nevíte, kdy zapískají faul a kdy ne, nestíhají ofsajdy, kolikrát se hraje v šesti lidech. A flastr nedostanou. Pískají v pátek a v neděli jedou znovu, protože jiní nejsou. Čeští rozhodčí jsou proti tomu bombarďáci,“ dodal kouč vedoucího celku.