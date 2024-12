Pardubice - Kärpät 2:3p. To bylo drama! Dynamo pár centimetrů od postupu

Pár centimetrů dělilo hokejisty Pardubic od přímého postupu do semifinále Spengler Cupu, v prodloužení duelu s Oulu trefil Daniel Rákos zblízka horní tyčku. Brzy poté z brejku prostřelil Tomáše Vomáčku Reid Gardiner a bylo hotovo. Kärpät udolal český tým 3:2p a pomohl k postupu Fribourgu. Dynamu začíná v neděli těžká cesta za vytýčeným triumfem, ve čtvrtfinále vyzve pravděpodobně Straubing. Pokud postoupí, v pondělí je na řadě semifinále, na Silvestra případné finále.

Závěr duelu s Oulu byl jen pro silné povahy. Klíčové události rozjel útočník Tomáš Vondráček, který to při forčekinku přehnal s fyzickou silou, v 52. minutě v pásmu hostí krosčekem srazil k zemi Arttua Paasa a protože hrazení bylo velmi blízko a Fin se o něj nepěkně tloukl, sudí vyrazili k přezkumu zákroku a po chvíli pardubického útočníka vykázali do kabin. Finové dostali pětiminutovou přesilovku v ideálním čase. Gólová odplata přišla po necelých třech minutách, kdy Michal Kovařčík krásným křížným pasem našel Teemu Turunena, jenž přesným švihem pod lapačku překonal Vomáčku a poslal Finy do vedení 2:1.

V tu chvíli se přímý postup Pardubic do semifinále zdál ztracen, Seveřané měli k dispozici ještě dvě minuty početní převahy, ale uhodilo na druhé straně! Kde se vzal, tu se vzal, před brankou se zjevil bek David Musil a pobídku Jana Mandáta poslal krkolomně asi decimetr za brankovou čáru – 2:2!

A další lehký bizár následoval v čase 58:47, kdy Oulu za remízového stavu odvolalo brankáře s cílem urvat tři body, aby v jistém čtvrtfinále narazilo na třetí tým druhé skupiny – zřejmě Straubing a nikoli druhý – podle všeho Davos. Což je rozdíl. Kdyby v tu chvíli Dynamo trefilo opuštěnou klec, mělo jisté semifinále a volnou neděli. Jeden z pokusů nevyšel asi o metr…

Sekera jako kráva

Takhle se šlo do prodloužení, kde už Finům prakticky o nic nešlo. Na rozdíl od Pardubic, které potřebovaly k výhře ve skupině a přímé vstupence do semifinále nutně vyhrát. V úniku byl lehce zahákován Lukáš Sedlák – neproměnil. Po chvíli Daniel Rákos v rychlosti trefil horní tyčku. Přišel ještě jeden nadějný závar po přečíslení tři na dva. Ale nic… Rozuzlení obstarali hráči Kärpätu.

Dynamu tak přibude nechtěný zápas navíc a nepošetří síly, které by se hodily na závěrečné bitvy.

Do zápasu znovu nenastoupil s třísly laborující Roman Červenka, jenž v Davosu trénuje individuálně. Lepší zpráva přišla ohledně zdravotního stavu Romana Willa, jenž musel odstoupit z prvního zápasu proti Fribourgu. Nakonec se ukázalo, že šlo o silné svalové křeče a nikoli vážnější poškození, takže pardubická jednička se proti Oulu mohla postavit alespoň na střídačku, odkud na dálku podporovala Tomáše Vomáčku.

Do Davosu také dorazil Jiří Smejkal, jemuž už je lépe po prodělané viróze.

Lídra týmu Lukáše Sedláka ještě nějakou dobu po utkání štval metr sudích Kaukokariho a Ondráčka. Nejen v prodloužení při jeho sólu, ale už i dříve. Právě k českému arbitrovi po druhé třetině zajel lídr Dynama a vysvětloval mu svůj pohled na věc: „Na mě byly tři fauly předtím, než jste odpískali faul nám. A byl z toho gól. Hned první střídání sekera jako kráva,“ líčil Sedlák Ondráčkovi. Jeho reakce? „OK, podívám se na to. Pojďme se soustředit na hokej…“

Konečná tabulka:

1. Fribourg-Gottéron 2 1 0 1 0 8:7 4 2. Pardubice 2 0 1 1 0 5:5 3 3. Kärpät Oulu 2 0 1 0 1 7:8 2