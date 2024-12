Pardubice - Straubing 2:4. Baďouček: Musíme začít s poctivým hokejem

Reagovat na nepříznivý vývoj nedokázali hráči na ledě ani trenéři na střídačce. Místo toho, aby Dynamo ve třetí části navázalo na dobře odehrané a aktivní dvě třetiny, anebo si zkušeně náskok pohlídalo, úplně vypadlo z role.

Byl to chvílemi až tristní obrázek. „Utkání jsme měli jednoznačně vyhrát, ve druhé třetině jsme měli spoustu šancí na to, abychom soupeře zlomili, ale nepomohli jsme si přesilovkami. V průběhu turnaje to byl náš největší problém vedle celkově špatné efektivity,“ vadilo kouči Václavu Baďoučkovi.

Jednoduše řečeno, Pardubice ve třetí části hrály „normální“ hokej, Straubing se rozhodl zápas obrátit. Dost pro to udělal, obětoval se pro velký zvrat a slavil. „Chyběl nám větší důraz, větší rvavost okolo brány, větší intenzita. S šancemi jsme naložili podstatně hůř než soupeř,“ pokračoval Baďouček.

Dynamo v prvním duelu porazilo Fribourg 3:2n, poté padlo s Oulu 2:3p a muselo do čtvrtfinále, kde narazilo na německý tým. A teď má po turnaji. „Je to velký neúspěch, vypadnout ve čtvrtfinále nemůžeme považovat za úspěch. V prvé řadě nás trápí přesilovky, dnes jsme v ní navíc inkasovali. To nás sráží. Taky větší hlad po tom být efektivnější v zakončení, být jednodušší, ne chtít všechno hrát na krásu, ale na to, aby padaly góly. Musíme být zodpovědnější jeden vůči druhému, agresivnější, musíme začít hrát poctivý hokej, který někdy není tolik na krásu, ale je efektivní,“ popsal hlavní trenér Pardubic, co konkrétně mu scházelo a co se musí změnit.

Lukáš Sedlák litoval, že jeho tým ani jednou na turnaji nevymáčkl ze zápasu víc, i když na to měl. S Fribourgem Dynamo vedlo 2:0, proti Oulu mohlo rozhodnout v závěru o přímém postupu do semifinále. A v neděli měli Východočeši znovu soka na lopatě. „Rozehrané to bylo dobře, ale my to nezvládli. Měli jsme to pod kontrolou, pak uděláme hloupé chyby… Ukázalo se, že každá maličkost hraje roli, oni toho využili. Je škoda promarnit každé vedení, v prvním zápase vedeme 2:0, ale pak to vypadalo úplně stejně jako dnes. Musíme se naučit zápas ukončovat a soupeřům nenabízet šance, jaké jsme jim nabízeli, když jsme vedli. Tohle nám nešlo,“ uznal Sedlák.

Pardubice zůstávají až do konce roku v Davosu, zítra a v úterý je čeká trénink, prvního ledna přesun domů. A v pátek 3. ledna přijde ostrý duel na Spartě. „Každá taková zkušenost je dobrá, něco nám to dá. Doufám, že nás to všechny poučí, udělá lepšími hráči a pomůže do zbytku sezony,“ věří Sedlák.

Hokejový Spenglerův pohár v Davosu - čtvrtfinále

HC Dynamo Pardubice - Straubing Tigers 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 18. Rákos (R. Kousal, Čerešňák), 23. Kelemen (L. Sedlák, M. Kaut) - 13. Conolly, 48. Braun (Brandt, Connolly), 57. P. Samuelsson (Hede, Brandt), 57. Samanski. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1.

Sestava Pardubice: Will - D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, J. Zbořil, Vála, Hájek, Michal Houdek - M. Kaut, L. Sedlák, Kelemen - Radil, Rákos, R. Kousal - Vondráček, Poulíček, Mandát - Smejkal, Paulovič, Pochobradský - Herčík. Trenér: Baďouček.