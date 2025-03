Bizarní trejd v zámoří. GM farmy New Jersey vyměnil vlastního syna. Za „nic“

Prakticky vůbec se nestává, že by hráčské pohyby v NHL na konci přestupního období nějak zastínily změny v nižších soutěžích. Na jeden trejd v American Hockey League (AHL) se ale zřejmě bude ještě dlouhou vzpomínat. Nedá se říct, že by obránce Will MacKinnon, který se v minulém týdnu stěhoval z farmy New Jersey v Utice do Clevelandu, byl zrovna vycházející a ostře sledovanou hvězdou. Nejpodivnější na jeho výměně zůstává fakt, že o tomto kroku rozhodl Dan MacKinnon, hráčův vlastní otec. Generální manažer Comets za syna navíc jako protihodnotu přijal budoucí vyrovnání, což mnohdy může znamenat nic.