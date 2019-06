Eso české dvacítky Dostál: Nohama zůstávám pořád na zemi. Díky rodičům | iSport.cz

Byla to horská dráha, která jela jenom nahoru. A hodně strmě. Brankáře Lukáše Dostála si vybral na draftu NHL Anaheim (85.), zářil na MS do 20 let, zachytal si extraligu, na konci sezony odešel chytat nejvyšší finskou soutěž a hned se chytil. Hokejový magazín The Hockey News vydal nedávno žebříček deseti hráčů, kteří si před rokem prošli draftem, ale rozhodně měli být výš. Jméno českého brankáře tam bylo taky. Anaheimu se tak povedla dobrá krádež.



Dá se brát, že dostat se do žebříčku The Hockey News je takové poslední razítko na minulou úspěšnou sezonu?

„Potkaly se okolnosti. (usměje se) Nedělám to rád, ale když budu hodnotit sezonu ze svého pohledu, byla úspěšná. Žebříček Hockey News jsem neviděl, ale asi to něco trochu znamenat může. Jsem ovšem rád, že se na tom nic měnit nebude, draftoval mě Anaheim, když jsem tam byl na kempu, rychle bylo poznat, jak je to skvělá organizace. Těší mě, že sezona byla dobrá, ale teď už nemá moc cenu na to myslet. Je tady nový ročník, na který se chci co nejlépe nachystat.“



Minimálně tři roky slyšíte, jak se vám daří, že by vaše cesta mohla mířit vysoko. Není těžké chválu nechat vždycky někde před zimákem a soustředit se jen na samotné chytání?

„Můžu jenom poděkovat rodičům, snažili se mě navést na správnou cestu, kde je hlavně pokora a tvrdá dřina. Jsem jim za tohle strašně vděčný. Třeba v Anaheimu, nebo hlavně teď v Tampere, jsem zjistil, jak to má doma mamka strašně těžký.“



V čem?

„Když vidím, jak se o nás musela starat, co všechno musela zařídit. Najednou jsem musel hodně věcí řešit sám.“

Vzpomínám, jak jednou na brankářském kempu v Třemošné říkal svazový trenér brankářů Radek Tóth, že v šestnáctce vypadá skvěle Lukáš Dostál, ale nepište o něm… Okolí se vás snažilo před tlakem chránit. Už jste si na zájem zvykl?

„Jestli zvykl, nevím. Ale beru věci, jak přicházejí, snažím se vyjít každému vstříc, jak to jde. K hokeji tohle patří taky. Nohama zůstávám pořád na zemi, protože když se vám chvíli daří, všechno se může zase obrátit, nemusí se dařit tolik a bude se psát, že mi to nejde. Vím, že to takhle chodí.“



Pravda, když někdo vystřelí, nečeká se propad, čeká se, že to bude ještě lepší a lepší...

„Právě. Takhle to chodí, člověk se musí naučit žít s tím, když ostatní řeší vaše úspěchy i případné nezdary.“



Mladí gólmani začínají chytat NHL někdy ve 23 letech, dřív jen výjimečně. Je důležité v tomhle bodě netlačit na pilu a být trpělivý?

„Je to tak. Cesta brankářů je dlouhá, potřebujeme zkušenosti a vychytat se. Dozráváme později, to tak prostě je, jsou věci, které neuspíšíte. Na NHL momentálně vůbec nekoukám, jdu den po dni, co se má stát, stane se.“



Zlepšovat byste se měl dál ve Finsku, čeká vás další rok v dresu Ilvesu Tampere. Už jste stačil postřehnout, jestli se jejich gólmanská škola něčím liší od toho, co znáte z Česka?

„Právě že bych neřekl, že by se moc lišila. Pan Tóth hodně sleduje, co se děje okolo, a naše škola právě dost vychází z té finské.“



Musí brankář dobře bruslit?

„To taky, plus aktivně chytat. Když se podíváme třeba na Švédy, jsou to často větší kluci, víc zabalení v pasivním bloku a čekají. Finská je o tom, abyste chytali víc aktivně.“



Nebyli odrazová zeď, ale opravdu chytali?

„V podstatě jde o to, abyste měli aktivnější ruce, ne že si jenom kleknete, dáte ruce k sobě, aby vás trefil puk.“



Parta, do které teď v reprezentaci patříte, byla druhá na Memoriálu Ivana Hlinky, čtvrtá na MS U18. Přijde mi, že nemá tolik individualit. Kde je její síla?

„Tenhle kolektiv je hodně postavený na spolupráci a týmovosti. Třeba na šampionátu osmnáctek jsme porazili ve čtvrtfinále Kanadu a bylo to hlavně tím, že jsme se kousli. Nikdo nám nevěřil, mělo to logiku, v základní skupině jsme porazili jenom Francii. Věřím, že týmovost je věc, která nás bude zdobit.“