Český střelec po výhře nad Švýcary: Překvapili mě, my musíme být lepší | iSport.cz

Střelecky jste měli proti Švýcarům navrch, ale dlouho to vypadalo, že zůstanete bez bodu.

„Do zápasu jsme nevstoupili dobře. Prohrávali jsme, pak se nám to povedlo otočit. Pak oni nám dali dva góly během tří minut, ke konci jsme ale naštěstí vyrovnali.“

Se Švýcary jste měli dosud bilanci 10-1. Hráli dnes lépe než dřív?

„Švýcaři mě překvapili, hráli opravdu dobře. Nechci říct, že jsme je podcenili, ale náš výkon musí být rozhodně lepší, pokud tady chceme něco dokázat.“

Na začátku druhé třetiny soupeř otočil skóre dvěma rychlými góly, u obou byla vaše formace. Co tam bylo špatně?

„Vůbec nevím. Dvakrát nás individuálně prošli, asi prostě nesmíme koukat na puk a musíme hrát tělo. Takhle nám tam nemůžou procházet.“

Pak jste dlouho neúspěšně dobývali švýcarskou branku, chvílemi to vypadalo jako křeč.

„Neřekl bych, že to byla křeč, jen jsme se nedostávali do pozic, do kterých bychom chtěli. Oni hráli opravdu dobře, zato my jsme si nevytvářeli žádné vyložené šance. Ještě v červenci (výhry 5:1 a 4:1) jsme je přehrávali, dnes to bylo daleko vyrovnanější.“

Zápas díky vyrovnávací brance v závěru třetí třetiny rozhodly až nájezdy. Vy jste v páté sérii musel proměnit, abyste udržel tým v zápase. Velké nervy?

„Publikum mě hnalo dopředu, já jsem věděl, že musím dát. A udělal jsem to nejlepší, co umím, a jsem strašně rád, že to tam padlo.“

Bekhendový blafák vám vyšel i v přípravě proti USA. Je to váš trumf?

„Spíš se vždycky podívám na gólmana, kde stojí. A když vidím, že je vyjetý a má tam místo, tak to zkusím. Jsem rád, že mi to teď vychází.“

Obratem jste jel hned následující nájezd. Byl to rozkaz od trenérů?

„Já jsem si věřil. Původně jsem chtěl udělat zase blafák, ale nějak mi poskočil puk, tak jsem si říkal, že do bekhendu by to nebylo ono. Zkusil jsem to dát nahoru a pokazil jsem to.“