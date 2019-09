Juniorská liga dnes začne i přes zákaz soudu, ale jako pohár DHL | iSport.cz

Nejistota. To je asi nejvýstižnější slovo, které lze s novým začátkem Juniorské ligy Akademií spojit. Začne liga? Nezačne? Budou se zápasy normálně počítat? Otázek je mnoho, ale odpovědí je daleko méně. „My normálně jedeme do Plzně utkání odehrát.“ řekl manažer českobudějovické mládeže Jaroslav Liška pro iSport.cz.

„Teprve poté uvidíme, jestli bude utkání bráno za regulérní. Ze svazu v tuhle chvíli nemáme žádné vyjádření. Očekáváme ho v nejbližších dnech.“ Na otázku zda si myslí, že bude utkání standardně započítáváno, v tuto chvíli nedokázal odpovědět. „To je otázka na svaz. My, jako klub jsme se přihlásili do soutěže, která nám byla nabídnuta. Nyní je to jen v kompetenci svazu,“ dodal funkcionář z jihočeského klubu.

Kluby samotné tedy do poslední chvíle nevěděly, zda utkání, která v nejbližších dnech odehrají, budou do ligy nakonec započítána. A nevěděli to ani samotní hráči. Především pro ně musela být zpráva ze středečního večera přinejmenším nemilá. Celé léto trénujete, jste nažhavení na ligu, která má druhý den má odstartovat, a ráno nevíte, jestli se utkání bude hrát. „Zjistili jsme to včera z internetu.“ řekl útočník juniorky Českých Budějovic Ondřej Vaculík. „Hned jsme si to se spoluhráči posílali. Psali jsme trenérovi, jestli teda budeme hrát, nebo ne. Ten nám řekl, ať to neřešíme, že normálně hrajeme.“

Hokejový svaz k soudnímu vyjádření vydal oficiální stanovisko ve čtvrtek odpoledne, které na nastalou situaci reaguje zvláštním způsobem. Juniorská liga Akademií bude odložena, přesně jak soud rozhodl. Začne, až to bude soudně možné. Do té doby se odehraje dvoukolový turnaj o Pohár DHL. A světe div se, začne již dnes. První dvě ligová kola tedy nebudou ligová, ale pohárová. Toto rozhodnutí těžko může dosáhnout nějakého uklidnění situace.

Svaz měl v zásadě dvě možnosti. Jednu špatnou, tedy zkusit nějakou kličku tak, aby se alespoň hrálo a jednu ještě horší, ligu jeden den před začátkem zastavit. Rozhodl se pro kličkovanou, což je vždy nejistý podnik. Situace už je navíc natolik špatná, že nyní už se budou následky jen hasit. Zásadní chyby přišly daleko dříve. Nedostatek komunikace, přezíravé chování a rozhodnutí, která mládežnickému hokeji rozhodně nepomáhají.