Liberec o kontumaci juniorů: Svaz není padouch, to my. Co si myslí Pešán? | iSport.cz

Kontroverze je v poslední době kolem českých mládežnických soutěží až až. Junioři Vsetína si před rokem nechali dát gól, aby nemuseli hrát bonusové prodloužení v oslabení. Soud navíc stále řeší vyřazení Havířova, Vsetína i Přerova nesportovní cestou z nové ligy pro akademie a teď byl libereckým juniorům zkontumován zápas za nasazení sedmi dorostenců. Z výsledku 3:2 je 0:5. Ze tří bodů pokuta dva tisíce.

Bílí Tygři dvakrát za sebou vyhráli titul akademie roku, klub hráče rád posouvá o kategorii výš. Nejlepší junioři hrají první ligu v Benátkách a místo pak logicky potřebujete doplnit někým jiným. Podle pravidel můžou nastoupit čtyři dorostenci, nepomohly ani už zrušené kvóty pro reprezentanty. O porušení řádu šlo bez pochyb. Ale jakého vlastně?

Soutěž „O Pohár DHL“ totiž dost nápadně připomíná juniorskou DHL extraligu, která se očima svazu po rozhodnutí soudu o jejím zastavení nehraje. Jít má teď o úplně jinou soutěž. Jenže s prakticky totožným herním řádem.

Pod Ještědem udělali organizační chybu, pokutu přijali. Na druhou stranu, pravidlo může působit jako dost přitažené za vlasy. Chcete hrát mladé? OK, ale nepřehánějte to. „Nechtěl bych, aby se situace obrátila proti svazu. Stalo se mi, že se lidé ptají, jak budeme proti rozhodnutí bojovat. ´Padouši´ jsme ale v tomto případě my, ne svaz,“ komentoval pro Sport manažer mládeže Jiří Bermann. A přiznal, že mladíci hrát nemuseli. „Měli jsme marodku a ve stejný den hrály i Benátky, ale sedm dorostenců být v sestavě nemuselo. Nasadili jsme je vědomě a trest byl správný, pokorně ho přijímáme,“ pokračoval.

Veřejnost nechápe, pod Ještědem se přitom spíš kají. „Svaz neudělal žádnou věc špatně, to my porušili pravidla,“ pokračoval Bermann. „Dokonce si myslím, že regulace je správná. Na nějakém počtu se stanovy zastavit musely, svaz chce zachovat u juniorů konkurenceschopnost. Když vytrhnete tolik mladších ze svého týmu, ztratí kvalitu zase dorost,“ dodal šéf liberecké mládeže.

K celé situaci se vyjádřil i šéftrenér Českého hokeje Filip Pešán, zároveň sportovní ředitel Tygrů: „Byl jsem nespokojený s tím, jak se trenéři zachovali. Samozřejmě jsem velmi nerad, když Liberec nejde příkladem. Mluvím o kultuře v českém hokeji a teď musím řešit přestupky proti pravidlům.“

Příkazy, které omezují trenéry a manažery však rád nemá. „Bohužel v českém prostředí musíte myslet dvojím pohledem. Na jednu stranu řešíte, aby pravidlo mělo smysl, na druhou přemýšlíte, jak může být obejito. Je to strašně smutné a nepříjemné,“ konstatoval Pešán.

Situaci na úrovni klubu už řešil, s trenéry komunikoval. „Vyjádřil jsem nespokojenost. V Liberci je situace složitější, někteří mladí kluci hrají za áčko, jiní jsou zase na akci s reprezentací do 19 let... Ale trenéři slyšeli můj názor. Radši odehrát zápas ve třinácti lidech než hrát proti pravidlům,“ přemítal 41letý bývalý kouč A týmu Bílých Tygrů a národního mužstva do dvaceti let.

„Díky tomu, že byl Liberec vzorovou organizací, jsem se dostal do role, kterou mám teď. Jednoznačně chci, aby to tak v klubu zůstalo. Ačkoliv se pravidlo může zdát nesmyslné, je platné a trenéři se musí podle něj chovat. Bez výjimek,“ dodal šéftrenér Českého hokeje. Bude se podle něj v budoucnu o regulaci pravidla o počtech nasazení mladších hráčů mluvit? Stoprocentně,“ uzavřel.

Jak kauzu komentovali

Jiří Bermann (manažer mládeže Bílých Tygrů Liberec) „Jsme si vědomi přestupku, kterého jsme se v zápase dopustili. Sportovně technickou komisí Českého svazu ledního hokeje udělený trest s pokorou přijímáme.“