Nová dvacítka. Šéf Mlejnek, talent Svozil, nabité brankoviště i střelci | iSport.cz

Ukončí nová česká dvacítka dlouholeté čekání na medaili z juniorského MS? Potenciál na to má! • FOTO: Koláž iSport.cz

Poslední medaile z MS juniorů je pořádně stará. V roce 2005 ji získali Ladislav Šmíd, Roman Polák nebo Roman Červenka, dnes chlapi, kterým bude brzy 35 let. A od té doby se jen jednou Česko převalilo přes čtvrtfinále. Tristní bilance. Koncový ročník 2001 vypadá teď určitě zajímavě, národní tým do 20 let potenciál má. Ale to měla i parta kolem Martina Nečase. Jaká bude reprezentace pod vedením Karla Mlejnka? Kdo tým potáhne? Tady jsou hlavní otázky.