Kouč: Někomu Kanada pomůže, jinému spíš ublíží. Kam junioři zmizí?

Český tahoun reprezentace do 18 let Adam Benák slaví branku z hole Adama Titlbacha • ČTK / Uhlíř Patrik

Gólman českého výběru do 18 let Jakub Milota inkasuje proti Kanadě • ČTK / Uhlíř Patrik

Čeští mladíci do 18 let se radují z finálové branky Matěje Kubiesy na Hlinka Gretzky Cupu • ČTK / Uhlíř Patrik

Český reprezentant do 18 let Matěj Kubiesa překonává kanadskou obranu, čímž poslal finálový duel Hlinka Gretzky Cupu do prodloužení • ČTK / Uhlíř Patrik

Smutný hrdina. Matěj Kubiesa vystřelil osmnáctce na Hlinka Gretzky Cupu finálové prodloužení, k prvenství to ovšem nevedlo • ČTK / Uhlíř Patrik

Šilo to s ním. Hlavou Davida Čermáka v sobotu pozdě večer procházely různorodé pocity. Asi potrvá, než kouč stříbrné osmnáctky z Hlinka Gretzky Cupu všechno vstřebá. Nával jisté euforie z parádních představení, krutá finálová porážka od Kanady z 80. minuty a do toho hromadný exodus hráčů za juniorskými ligami do Kanady. To, co s kolegy přes léto pracně budovali, je rázem rozprášené... Web iSport.cz přináší přehled, kam do zámoří by měli odejít členové úspěšného nároďáku, kdo zůstává doma a u koho ještě není zcela jasno.

Finále nevyšlo, jak se porážka rodila vašima očima?

„V první třetině nám chyběl pohyb, Kanada byla lepší, výborně bruslila. Od druhé třetiny únava padla trochu i na soupeře, souboj se postupně vyrovnával. Na konci třetí třetiny jsme vyrovnali a měli velkou šanci rozhodnout v prodloužení. Ale tu jsme bohužel nevyužili.“

Byla Kanada v nastavení lepší, anebo jen šťastnější?

„Měla víc šancí než my. My dostali k dispozici dvouminutovou přesilovku čtyři na tři, tam jsme měli rozhodnout, ale nesehráli jsme ji dobře.“

Řekl jste hráčům, že i druhé místo je obrovský úspěch?

„Pro ty kluky je to těžké. Všichni jsme chtěli turnaj vyhrát, teď v nás převládá zklamání. Velké zklamání. V takových případech se říká, že výkony oceníme později, jenže my chtěli vyhrát. Obrovskou radost však máme z fanoušků, je na místě jim poděkovat. Aby v létě chodilo tolik lidí na juniorský hokej a fandili takovým způsobem, to tedy klobouk dolů.“

Jakou stopu především tu vaši hráči zanechali?

„Odehráli jsme tu dva výborné zápasy s Amerikou (7:2) a s Finskem (8:2). Ukázalo se zároveň, že celý ten program je strašně náročný. Nejvíc to na nás sedlo se Švédy (2:4) a i proti Kanadě to nebyl výkon podle představ. Beru však, že únava je obrovská. Před turnajem jsme měli tři zápasy ve Švýcarsku, dohromady asi deset utkání během čtrnácti dnů... Bylo toho fakt hodně. Ale stojím si za tím, že klukům to může jedině pomoci. Pokud pracují, mohou hrát s kýmkoli a dokonce je i přehrávat.“

Přinesl břeclavský turnaj dobré znamení i z toho hlediska, že není nutné být pořád jen negativní v rámci českého hokeje?

„My tak mluvíme všichni. Ale byli tu i kluci, kteří hrají českou soutěž. O Finech dlouhodobě básníme, přitom jsme je přehrávali s hráči z našich hokejových akademií. Neměli bychom být až tak negativní. Je to jenom o práci. Pokud budou kluci dobře a poctivě pracovat, je jedno, jestli budou hrát doma nebo ve Finsku či Švédsku. Někdo namítne, že se ve Finsku víc trénuje, ale to přece může i doma. Až nám hráči přestanou odcházet ven, pak i naše soutěže budou lepší. Jenže zatím nám mizí spousta hráčů do ciziny, což má vliv i na kvalitu mládežnických soutěží.“

V Kanadě zdaleka ne každý prorazí, nemáte obavy, jak to tam s některými vašimi hráči dopadne? Každý se určitě neprosadí.

„Jsem na to sám zvědavý. Odchází jich hodně. Doma ve svých ligových týmech by zastávali klíčovou roli, tam nevím. Budu to sledovat, hrozně mě zajímá jejich rozvoj. Někomu Kanada pomůže, jinému může ublížit.“

Další turnaj proběhne až v listopadu, co do té doby podniknete?

„S klukama se ještě právě bavíme na téma jejich odchodů do Kanady. S některými z nich se celou sezonu neuvidíme, přitom s nimi potřebujeme být v kontaktu. Budeme muset hledat náhradu, víc než půlka týmu odchází a bude k dispozici až v dubnu. Musíme vybrat další hráče, které pojedou na další sezonní akce.“