ONLINE: Česko - Švýcarsko 0:0. Junioři vstupují do mistrovství světa | iSport.cz

Na druhý svátek vánoční vstupují čeští hokejisté do 20 let do světového šampionátu v Kanadě. Jako první soupeř jim ve skupině A stojí v cestě Švýcarsko. Podaří se svěřencům Václava Varadi vstoupit do šampionátu dvacítek vítězně? Zápas sledujte od 22:00 v podrobné ONLINE reportáži na iSport.cz.