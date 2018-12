Česko - Dánsko 4:0. Mladíci slaví postup, Gaspar skončil na nosítkách | iSport.cz

Za Česko se trefili v první části Jakub Lauko a Martin Nečas, před polovinou zápasu krásnou akci v přesilovce zakončil Martin Kaut. Do prázdné branky pečetil výhru Filip Král, tým Václava Varadi ale možná přijde o Michaela Gaspara, který na začátku třetí třetiny ošklivě narazil trupem do vlastní branky a musel být odvozen na nosítkách.

VIDEO | Podívejte se, jak Gaspar narazil do branky

Scary scene during the DEN-CZE game as Czech defenceman Michael Gaspar collides hard with the post. He immediately fell to the ice, and had to be stretchered off. pic.twitter.com/7T1yCkfaC5