Varaďa ocenil výhry dvacítky nad Seveřany. Těší nás soudružnost, říká | iSport.cz

Před mistrovstvím světa v Ostravě a Třinci to byl poslední turnajový test i s hráči, kteří vyrazí do zámořských juniorek. Trenér dvacítky Václav Varaďa byl po návratu z Ruska vcelku spokojený. „Jsme rádi, že jsme postupně viděli všechny hráče, o kterých uvažujeme. Ale dveře samozřejmě nemá zavřené nikdo.“ Na listopadovém turnaji v Helsinkách se mohou trenérům ukázat další.

Jak hodnotíte druhé místo z Permu?

„Velmi si cením dvou utkání proti severským soupeřům, které jsme zvládli. Navíc po nepříliš vydařeném zápase s Ruskem (1:4), které na nás vletělo. Tam jsme byli malinko ustrašení, tahali za kratší konec. Ten zápas byl sice pořád hratelný, ale ruský tým ukázal velkou kvalitu a bral zasloužené vítězství. Pro nás je skvělé, že jsme na to reagovali dalšími dvěma výhrami, což je povzbuzující do další práce.“

Po zápase s Ruskem jste nebyl příliš spokojený, s čím konkrétně?

„Je třeba říct, že atmosféra tam byla fantastická, byl plný zimák, velká show a spousta ruských legend, co se podílely na zahájení turnaje. Rusové postavili velmi dobrý tým, který by měl být v tomto kompletním složení i na mistrovství světa. Hráli velmi dobře. Náš výkon nebyl špatný, ale čekali jsme víc. Kluci se postupně rozehráli a v dalších dvou zápasech už to bylo to, co jsme chtěli.“

Zmínil jste bouřlivou atmosféru, ta se dá čekat i na domácím šampionátu. Byl i tohle pro vás test, jak jsou hráči schopni zvládat zápasy v takové kulise?

„Nevím, jestli test. Přejeme si, aby nás diváci během svátků přišli podpořit a pomohli nám. Já si jako trenér samozřejmě dělám obrázek, jak se kdo chová v různých situacích. Když je prázdná hala, když je plná hala... To taky hraje roli. Je dobré vidět hráče i v takových situacích.“

Potěšilo vás, jak tým zareagoval na první prohru a zvednul se?

„Postupně jsme se rozehrávali. Jak jsem řekl, Rusáci hráli velmi dobře, moc nás do utkání nepouštěli. Jsem rád, že když jsme si ukázali pár věcí na videu, tak na to kluci reagovali. Snažili se dodržovat, co by měli, a byli odměnění. Přidali k tomu i soudržnost, která nám v minulých zápasech ve Finsku chyběla. To bylo znatelné. Dokázali si, že mohou sehrát dobrý výsledek proti jakémukoliv soupeři.“

Byl to posun proti první akci?

„Zřejmý. I v tom samotném hráčském nastavení.“

Stačili jste si vyzkoušet a otestovat hráče ze zámoří?

„V podstatě jsme si v letním cyklu osahali všechny hráče, které jsme potřebovali. Za to jsme rádi. Dveře samozřejmě nemá zavřené nikdo. A týká se to i těch, kteří teď v nominacích nebyli. Mohou nás upoutat i během počátku sezony. Věřím, že se o to porvou a udělají nám to v uvozovkách těžké. Na další turnaj v listopadu nebudeme mít k dispozici kluky, kteří budou v kanadsko-amerických juniorských soutěžích, vypadne dvanáct třináct hráčů. Třeba se vyhoupnou jiní, ať už v extralize, Chance lize nebo juniorské lize. Stále je spousta míst, na která se dá dostat.“

Rýsují se vám opory a lídři týmu?

„Rádi bychom s kolegy asistenty Patrikem Eliášem a Alešem Krátoškou vytvořili především konkurenceschopný tým, který bude hrát hru, jakou si představujeme. Hru, na kterou máme.“

Vrcholem sezony bude domácí mistrovství světa. Cítíte, že hráči jsou připravení rvát se o úspěch?

„Uteče to rychle, ale pořád je to hrozně dlouhá doba. Může se stát cokoliv. Věřím, že se tým doma bude chtít porvat o největší možný úspěch. Přál bych si, aby kluci nic nevypustili, hráli na maximum. A pokud je nám souzeno a přáno uspět, budeme jenom rádi.“