Dvacítka našla recept: s obětavostí na USA, výkon chválil i Pastrňák

Karel Klikorka radostně chytá Filipa Koffera, který poslal českou dvacítku do vedení • Profimedia.cz

Čeští mladíci se radují z gólu do sítě Ruska • Profimedia.cz

Čeští hráči na sebe po překvapivé výhře 2:0 nad Ruskem naskákali do jednoho chumlu. Křepčící trenéři v čele s dojatým Karlem Mlejnkem šťastně zatínali pěsti v oslavných gestech. Slovo euforie bylo rozhodně na místě. Dvacítce se po děsivém vstupu do šampionátu a debaklu 1:7 od Švédů povedlo fanoušky naladit skvostným výkonem. Pokud ho junioři zopakují, můžou hrát vyrovnaně s kýmkoliv. Třeba hned s Američany v dalším zápase skupiny dnes večer (20.00).

Ze dna do nirvány. I tak lze popsat dosavadní účinkování českých mladíků na světovém šampionátu. Tým ukázal dva kompletně odlišné světy. Nesoustředěnost a zápasové výpadky a naproti tomu koncentrovaný výkon plný obrovské bojovnosti i zákroků na hranici sebeobětování.

Ze hry české dvacítky byl nadšený i David Pastrňák, nejlepší střelec NHL minulé sezony. Hvězda Bostonu adresovala juniorům pochvalný vzkaz na twitteru: „Nádherný týmový výkon, kluci, jen tak dále."

Nádherný týmový výkon kluci jen tak dále !👍 @IIHFHockey #wjc — davidpastrnak (@pastrnak96) December 28, 2020

Chválil i Larionov

„Češi nás rozhodně překvapili. Především jejich chování v obranné třetině bylo výtečné," ocenil výkon soupeře ruský trenér Igor Larionov.

Aby se v nadcházejícím střetnutí Češi znovu přiblížili bodové odměně, je potřeba zapudit týmový výkon verze 1 a plně se soustředit na ten druhý. Rozvíjet ho a pracovat na něm. Pokud totiž byť jen trochu odkročí z maximálního soustředění, další soupeř z USA bude trestat téměř okamžitě.

„Možná překvapím, ale pro mě osobně jsou Američané minimálně na stejném levelu jako Kanaďané. Dorostl jim strašlivě silný ročník 2001," popisoval před startem turnaje rozložení sil favoritů Scott Wheeler, kanadský expert na mládežnický hokej.

Především první americký útok dovede zamotat hlavy v podstatě komukoliv. Ofenzivní trojička ve složení Trevor Zegras - Alex Turcotte - Arthur Kaliyev podpořená z obrany Jakem Sandersonem má ohromnou sílu. Proti nebohým Rakušanům si tahle čtveřice při výhře 11:0 připsala dohromady deset kanadských bodů.

„Vůbec bych nebyl překvapený, kdyby získali zlato. Tahle parta hráčů byla ohromně smutná, když ho nezískala na šampionátu do 18 let, a také když předvedli bídné výkony na minulých dvacítkách. Teď si to budou chtít vynahradit," prorokoval Wheeler.

Z českého pohledu je podstatné neskákat radostí do vzduchu až moc vysoko díky výhře nad Ruskem a nezapomenout na dění okolo. Hodně důležité bude dobrý výsledek, a hlavně dobrý výkon z posledního utkání potvrdit.

Češi na to ale rozhodně mají. Jejich psychickému nabuzení by měl pomoci i fakt, že právě Rusové ve svém první zápase Američany přetlačili poměrem 5:3. Což na jednu stranu dává Mlejnkovu týmu solidní naději pro další úspěch, na druhou to ale situaci ve skupině dost zamotává.

Jakýkoliv bodový zisk může být výhrou

Bitva s Američany bude klíčová. Kdyby český celek nevyhrál a na závěr ve skupině porazil papírově slabší Rakousko, ani šest získaných bodů nemusí stačit na třetí místo ve skupině, které zaručí hratelnějšího protivníka pro čtvrtfinálové boje. Jakýkoliv bod v utkání s USA tak bude zlatý.

V naprosto stejné situaci byli na posledním turnaji doma v Ostravě. Těch podobností je hned několik. Také tehdy výběr trenéra Václava Varadi porazil Rusy a vzhledem k dalším výsledkům potřeboval zisk minimálně jednoho bodu k postupu do další fáze.

Nyní to průběh turnaje až nápadně připomíná. Jen s tím rozdílem, že nejde přímo o samotný postup, ale o vyhnutí se Kanadě ve čtvrtfinále. A tedy nejtěžšímu soupeři do bojů o medaile.

Jedním z největších pozitiv je rozhodně schopnost ponaučení a rychlého zapomenutí nedávného neúspěchu. Mnohokrát to po zápase se Švédy zmínil útočník Jan Myšák. „Nesmíme prostě v části zápasu úplně přestat hrát," burcoval. Jako kapitán se zachoval správně. Podobnými větami totiž hráč trochu strká hlavu na špalek, což by na sebe měl vzít právě týmový lídr.

Kdyby totiž v další zkoušce k žádnému poučení nedošlo, hráč vypadá jako hlupák. „Pomohlo nám to. Chtěli jsme to odčinit a také jsme do zápasu šli s čistou hlavou," popisoval útočník Michal Lang, jenž vstřelil proti Rusku druhý gól.

I proto je potom veskrze jedno, kolik hráčů soupeře bylo draftováno v prvním kole, kolik v kariéře získali bodů a jestli mají předpoklady už v příštím ročníku stabilně hrát NHL. Když se jim do střel vrhají Češi doslova hlavou napřed, moc prostoru k manévrování to protivníkům nedá. To platí o talentech z Ruska, Ameriky nebo třeba Finska.

Češi už vědí, kudy směřují. A co je možná podstatnější, vědí, že tahle cesta je rozhodně správná.