Slováci proti Česku bez hvězd z draftu. Ale pozor, vytáhnou další mega talent

V plné síle by to byl jeden z favoritů turnaje. Slovensko má ale smůlu, tým snů pro MS do 20 let dohromady nedalo. Esa z posledního draftu Juraj Slafkovský, Šimon Nemec nebo Filip Mešár se z reprezentace po dlouhé sezoně omluvila. Takže dnes pro Česko (20.00) slabší soupeř? Spíš ne tak nadupaný. Rozhodně nečekejte na druhé straně čajíček. Slovensko má teď skvělé ročníky, navíc vytáhne další poklad, Dalibora Dvorského. Sedmnáctiletý útočník je trumf budoucnosti.