Česko - Německo 8:1. Další aplaus pro dvacítku, kdo hrozí ve čtvrtfinále?

Velká věc, Česko udělalo parádní tečku za základní skupinou na MS do 20 let. Ve čtyřech zápasech národní tým ztratil pouze dva body za porážku se Švédskem v prodloužení. Na Silvestra si udělal další pěkný mejdan, zničil Němce 8:1 a skončí nejhůř druhý. Pokud Kanada jakkoliv porazí Švédsko, ve čtvrtfinále půjde tým Radima Rulíka na Švýcary. Jestli uspěje Švédsko, čeká na Česko USA, nebo Slovensko.

V závěru zápasu proti Německu klidně mohly z české lavičky létat rachejtle. Jistě, kouč Radim Rulík by ztrátu pokory nedovolil. Místo toho hráčům do poslední chvíle maloval na trenérskou tabulku, co by si od nich představoval. Ale stejně, byla to velká jízda.

Národní tým sypal jeden gól za druhým. Velkou zásluhu na tom ovšem měla i gólmanská rošáda u soupeře. Nikita Quapp patří mezi nejlepší brankáře turnaje, ale v polovině zápasu odešel na střídačku, aby německá jednička pošetřila síly. Náhradník Simon Wolf je schopnostmi o dvě třídy níž, což bylo cítit. Přicházel za stavu 2:0 pro Česko.

Zápas začal rychlým německým kontrem, Bennet Rossmy vletěl před Tomáše Suchánka, dostal se ke střele. Jako kdyby chtěl ukázat, že jeho tým má taky pořádné drápy. Poznalo je Švédsko, které se dost zpotilo u výhry 1:0. Ano, pralo se s Quappem.

Tady to ale neplatilo. David Špaček načal skóre v 5. minutě a Česko outsidera válcovalo skvělý zápas. Dostalo se k 54 střelám, neobjevil se ani náznak, že by se mělo rýsovat překvapení. Mimo sestavu začal utkání Eduard Šalé, který se ale od třetí třetiny zapojil. Větší roli dostal poprvé na turnaji karlovarský útočník Robin Sapoušek, který odehrál osm zápasů v extralize, ale po turnaji ho čeká pokračování v kanadské juniorce.

Tentokrát se zápas netočil celý kolem Davida Jiříčka a skvěle střílejících beků jako proti Švédsku. Nejvýraznější roli převzala formace Chmelař-Brabenec-Szturc. Všichni si připsali po třech bodech, ale neznamená to, že oni by se měli stát hlavním českým válcem. Rysem spíš je, že nevíte, od které formace hrozí největší nebezpečí, prosadit se může každá, do toho vidíte výborně bruslící a sebevědomé obránce. Tohle je ve stručnosti i nejvýraznější charakteristika českého týmu.

Soupeře pro čtvrtfinále se hráči dozvědí až po nočním zápase Kanady se Švédskem. Jakýkoliv úspěch prvního celku znamená, že národní tým vyhraje základní skupinu a do Halifaxu za ním pro čtvrtfinále přijede Švýcarsko. Jakýkoliv úspěch Švédska může přinést větší problémy.

Za prvé by to určitě znamenalo stěhování do Monctonu. Kanada by sice skončila třetí za Českem, ale má zabranou „domácí“ halu, dopředu je dané, že pro čtvrtfinále se stěhovat nebude. A za druhé? Kdyby Spojené státy prohrály s Finskem, začnou si brousit zuby na Rulíkův výběr. Kdyby se vyplnil scénář, že vyhraje Švédsko a současně USA? V Monctonu by číhalo jako čtvrtfinálový sok Slovensko.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:58. Špaček, 17:04. Szturc, 29:38. Chmelař, 36:27. Ryšavý, 37:14. Hauser, 44:33. Chmelař, 45:02. Kos, 57:23. Ticháček Hosté: 32:35. Oswald Sestavy Domácí: Suchánek (Král) – Ticháček, Jiříček (A), Svozil (C), Špaček, Hamara, Moravec, Čech – Kulich (A), Šapovaliv, Sapoušek – Szturc, Brabenec, Chmelař – Kos, Menšík, Ryšavý – Měchura, Marcel, Hauser – Šalé. Hosté: Quapp (29. Wolf) – Klein, Elten, Bettahar, Sinn, Wäser, van der Linde (A), Bidoul – Lutz, Rossmy (C), Hördler – Oswald, Kechter, Krening – T. Heigl, N. Heigl (A), Bader – Cimmerman, Hauf. Rozhodčí Magnusson, Schlittenhardt – Konc, Oliver Stadion Návštěva 8454 diváků