Česko - USA 3:4sn. Duel s favoritem rozhodla až sedmá série nájezdů

Hned v úvodu poslal favorizované Američany do vedení Isaac Howard, do přestávky ale srovnal Jakub Štancl a do vedení pak poslal ve druhé třetině Čechy Adam Bareš. Záhy vyrovnal Will Smith, odpověděl ale Robin Sapoušek. Od vyrovnání Ryana Chesleyho už se skóre nezměnilo, zápas nakonec rozhodl v sedmé sérii nájezdů Howard.

Poslední utkání ve skupině čeká český tým v neděli, kdy nastoupí od 17 hodin proti Švýcarsku.

Úvodní desetiminutovka patřila zcela jasně zámořskému týmu, který vyhrál první třetinu na střely mezi tyčky 15:5 a šel také hned z první šance do vedení. Strážce českého brankoviště Hrabal si ještě nesáhl na puk a už ho po 72 sekundách lovil ze sítě, poté co přečíslení dvou na jednoho proměnil po Nazarově nahrávce Howard.

V páté minutě hráli Američané po Becherově prohřešku první přesilovku a Brindley měl velkou možnost zvýšit, puk do odkryté branky ale nasměrovat nedokázal. Na konci osmé minuty musel na trestnou lavici Čech, ani tuto početní výhodu Američané nezužitovali.

Ve 12. minutě přišla první vážnější šance českých juniorů. Šapovaliv našel dobrou přihrávkou Sapouška, ten ale gólmana Fowlera nepřekonat. Podařilo se to v 16. minutě Štanclovi po dravém výpadu Rymona z vlastního obranného pásma, na jehož konci našel úspěšného střelce přihrávkou od zadního hrazení.

Od druhé třetiny se obraz hry výrazně změnil. Čeští mladíci jako kdyby s vyrovnáním zahodili jakýkoliv ostych i přehnaný respekt k velkému favoritovi a začali mu dobrým pohybem dělat čím dál větší potíže. V přesilovce ještě neuspěl z prostoru mezi kruhy Becher. Už při hře v pěti byl blízko Šapovaliv a krátce po něm pověsil Bareš z úhlu puk do horního růžku.

Odpověď přinesla blesková souhra Američanů, kterou zakončil Smith. Jenže ve 32. minutě oslovil Šalé „žabkou“ Sapouška a Češi byli znovu na koni. Ani tentokrát si vedení ale dlouho neužili, protože zapomněli na Chesleyho a Hrabal neměl šanci. Ve 37. minutě neuspěl v šanci Kulich.

Ve třetí části už vyložených příležitostí ubylo, bylo zřejmé, že oba týmy naplno vnímají důležitost dalšího vedoucího zásahu. Na začátku 46. minuty netrefil z dobré pozice Rymon. Po chvilce Hutson našel křížným pasem Finleyho, Hrabal se ale stihl pohotově přesunout a nebezpečí zažehnal. V 57. minutě mohl rozhodnout ještě Gauthier, ale nedal, oba celky tak měly za stavu 3:3 po základní době jistotu bodového zisku. Pro Američany to zároveň znamenalo první ztrátu v turnaji.

Hned zkraje prodloužení ujel Gauthier, jeho úmysl zakončit mezi betony ale Hrabal přečetl. Na druhé straně ztroskotal na Fowlerovi kapitán Kulich. Po 79 sekundách nastavení byl za zákrok vysokou holí vyloučen Melovský a Američané hráli přesilovku čtyři na tři. I když Čechům zatápěli, rozhodnout nedokázali. Dvacet sekund před koncem tomu byl blízko ještě Kulich, ani on ale nájezdy neodvrátil.

Začínali Američané, Gauthiera vychytal Hrabal. Následně neuspěli Šalé, Snuggerud, Melovský a Leonard, ale Kulich propálil amerického gólmana. Hutson neodpověděl, Becher mohl rozhodnout, jenže nedal. Perreault se štěstím vyrovnal, a protože ani Šapovaliv nerozhodl, pokračovalo se dál. Kulich při druhém pokusu neuspěl, stejně dopadl i Perreault. Ani napodruhé nebyl úspěšný Šalé, zatímco Američany rozjásal Howard.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 15:40. Štancl, 26:23. Bareš, 31:47. Sapoušek Hosté: 01:12. Howard, 28:03. Smith, 34:11. Chesley, 65:00. Howard Sestavy Domácí: Hrabal (Vondraš) – Hamara (A), Alscher, Čech, Cibulka, Prčík, Galvas, Kočí – Bareš, Šapovaliv (A), Kulich (C) – Melovský, Sapoušek, Šalé – Rymon, Becher, Štancl – Přibyl, Židlický, Redlich – Hujer. Hosté: Fowler (Augustine) – Hutson, Chesley, Fortescue, Buium, Rinzel, Pohlkamp – McGroarty (C), Gauthier, Snuggerud – Howard, Nazar, Brindley (A) – Perreault, Smith, Leonard – Finley, D. Nelson, Hayes – Moore. Rozhodčí Stadion