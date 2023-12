Galvase dorazí podpořit brácha. Košík na helmě? Aspoň blokuju střely, hlásí

PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Potom, co Adam Jiříček opustil kvůli zranění český tým, se v pozici nejmladšího hráče ocitl Tomáš Galvas. Sedmnáctiletý obránce se ale zatím s náročností turnaje pere výborně. Nezalekl se ani Spojených států, které patří k největším favoritům na titul. „Na takových turnajích je Amerika fakt těžkým soupeřem. Ale dá se tady hrát proti každému,“ říkal odhodlaně.

Není to jen košík na helmě, kvůli čemu mladého beka nepřehlédnete. Zaujme vás i svou hrou, při které se nebojí zvolit odvážné řešení a zbytečně neodhazuje kotouče.

„Snažím se hrát pořád stejně, občas si i dovolím zariskovat. Ale myslím, že když mám dobrý pohyb, tak to zas takový risk není,“ vysvětloval.

Jednoduchou pozici přitom neměl. První zápas sledoval pouze z tribuny. Až zranění Adama Jiříčka a nepříliš dobrý výkon obrany v utkání se Slovenskem zapříčinil, že se posunul do sestavy. „Trochu jsem si ze začátku zvykal na tempo, ale myslím, že jsem se přizpůsobil a už to bylo lepší,“ popisoval naskočení do turnaje.

To mu ulehčila i praxe z nejvyšší české soutěže, kde obléká dres Liberce. „Určitě mi pomáhá, že jsem si vyzkoušel extraligu. Tady je hokej rychlejší, v extralize jsou zase silnější hráči,“ přiblížil rozdíly.

I proto si dokáže poradit se situací, kdy se na něj rozjede hráč o dvě hlavy vyšší. „Snažím se být rychlejší, aby mě nikdo nestihl dohrát. Když už se to stane, musím být dobře zpevněný,“ má liberecký Tygr jasno.

Po nepovedeném úvodu byl český tým pod tlakem. S tím se ale dokázal syn bývalého ligového obránce Lukáše Galvase vypořádat. V obranné dvojici naskakuje s Matějem Prčíkem, který do Švédska přicestoval až po oznámení, že Jiříček musí šampionát opustit.

„Vyhovuje mi to, Matěj hraje hodně do těla, což já naopak ne. Takže se hezky doplňujeme, určitě jsme si sedli,“ chválil si Galvas spolupráci s vítkovickým bekem.

V neděli čeká české mladíky poslední duel ve skupině proti Švýcarsku. Postup do čtvrtfinále už sice mají jistý, ale do zápasu půjdou maximálně koncentrovaní, aby do vyřazovacích bojů nabrali sebevědomí.

„Na zápas se asi podívám, ale příprava bude vypadat jako vždycky. Budeme mít meeting, kde si rozebereme, jak bychom měli hrát.“

Povzbudit ho přijede i bratr Jakub, který hraje nejvyšší švédskou soutěž v dresu Malmö a sám se představil na dvou juniorských šampionátech. „Brácha se přijede podívat právě na Švýcary,“ upřesnil mladší ze sourozenců.

Také vánoční svátky musel nejmladší z Galvasů poprvé oželet. „Není to ideální, radši bych byl samozřejmě s rodinou. Ale mistrovství je přednější, potom to doženeme,“ neměl těžkou hlavu z odlišného programu.

A jestli mu vadí, že jako jediný z týmu stále nosí celoobličejový kryt? „To vůbec komplikace není. Aspoň blokuju střely a nebojím se do nich lehnout,“ prohodil pobaveně.