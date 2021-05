ONLINE: Česko - Švýcarsko. Druhý zápas na MS, Stránský i Lenc do akce

Útočník Matěj Stránský by měl zasáhnout do zápasu proti Švýcarsku • Pavel Mazáč / Sport

Čeští hokejisté se po úvodní porážce na mistrovství světa v Rize s Ruskem pouští do souboje se Švýcarskem. Ambiciózní tým má v sestavě několik posil z NHL včetně Nico Hischiera, někdejší jedničky draftu a kapitána New Jersey. V sestavě národního týmu by se měli poprvé objevit útočníci Radan Lenc s Matějem Stránským či obránce Lukáš Klok. Českou bránu bude opět střežit Šimon Hrubec. Vyhraje parta kolem kapitána Jana Kováře nad mužstvem ze země helvétského kříže? Utkání sledujte ONLINE na iSport.cz!