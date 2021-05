Rusové chystají na MS tři posily z NHL. Jaká je situace s Ovečkinem?

Rusové hlásí další tři posily z NHL. Po vyřazené v prvním kole play off by na mistrovství světa do Rigy měli přiletět brankář Ilja Samsonov a obránce Dmitrij Orlov z Washingtonu, ze St. Louis přislíbil účast útočník Vladimir Tarasenko. Otázka však zní, zda přijede taky Alexander Ovečkin, který v minulých letech nikdy neváhal přispěchat sborné na pomoc z kteréhokoli místa na zeměkouli. Letos situace vypadá jinak.

Ruský samopal by musel po příletu do Lotyšska strávit tři dny v karanténě na hotelovém pokoji, pak stejnou dobu trénovat odděleně od týmu a do toho se každý den testovat. Po těžké sezoně by týden musel sedět v bublině bez záruky, že po povinné lhůtě nakonec zasáhne do hry. Ovečkinovi navíc ve Washingtonu vypršela smlouva a s podpisem nové nespěchá. I tento faktor může ovlivnit jeho rozhodování, byť několik hokejistů přijelo na šampionát i bez kontraktu. Mezi ně patří i čeští hráči Jakub Vrána, Filip Chytil a Libor Hájek.

Když v roce 2008 Ovečkin podepsal s Capitals smlouvu na třináct let za celkových 124 milionů dolarů, málokdo očekával, že v klubu bude válet tak dlouho. Po vyřazení se jeden z nejlepších střelců historie NHL ke kontraktu ani dalším tématům nevyjadřoval. „Celou sezonu bojujeme, abychom vyhráli Stanley Cup. Porážka je těžká, ačkoli vždycky můžeme zahrát líp. Je to k ničemu. Je to špatný pocit, když víte, že jste měli dobrý tým,“ řekl. Dobrý tým mají na mistrovství světa i Rusové. Třeba ho vidina zlaté medaile ještě zláká.

Tarasenko s nabídkou prodloužit si sezonu šampionátem v Rize souhlasil, jeho přílet však zatím nebyl stoprocentní, ve sborné už nezbylo místo pro Kirilla Kaprizova v případě vyřazení Minnesoty. Důvod je prostý, nemá víza do zemí Shengenské dohody, čímž by se čekání ještě protáhlo, navíc jeho tým ještě hraje. Kaprizov by mohl naskočit nejdřív na začátku vyřazovací části turnaje. Jistotou zatím zůstávají Samsonov s Orlovem, ruská asociace už jim začala vyřizovat cestovní formality.