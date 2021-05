Na Bělorusy s Hrubcem a ptačím duem! Musíme vyhrát, ví Straka

Dopoledne si dali rozbruslení. Teď dolaďují poslední taktické detaily na večerní duel s Běloruskem. Pokud se nechce národní tým dostat do postupové šlamastiky, musí ho bezpodmínečně zvládnout. „Už nemáme na co čekat. Jdeme do utkání s tím, že musíme vyhrát,“ říká bez vytáček asistent trenéra Martin Straka. Jaká bude sestava?

Jak se dalo na týmu během nedělního volného dne pracovat?

„Zamíchali jsme sestavou, složili jsme to jinak, abychom do každé lajny dostali bojovnost a rychlost. V neděli jsme cvičili věci, které nám v posledním utkání nešly, ve kterých bychom se měli zlepšit. Víc chodit do gólmana, aby neviděl. Furt jsme hráli jen po mantinelech, cokoli šlo na bránu, tak brankář viděl. Tam musíme být lepší, musíme chodit do míst, kde to bolí. V prvních utkáních jsme to nedělali.“

Šlo na tým nějak působit i z pohledu množství zbytečných faulů, které vás v duelu se Švýcarskem srazily?

„To bylo další velké téma. Jsou fauly, které udělat musíte, ale pak je tam spousta těch zbytečných v útočném pásmu. Ty dělat nesmíme, tak to je.“

Kdo naskočí v brance?

„Bude chytat Šimon Hrubec.“

Nově jste sestavili ptačí duo Michael Špaček a Jakub Vrána. Těm to skvěle klapalo před sedmi lety na šampionátu do 18 let. Byl i tohle důvod jejich spojení?

„Nebyl, tohle jsem ani nevěděl. Nějaké spojení mezi nimi tam ale vidíme. Chtěli jsme tam zamíchat i sílu, takže jsme k nim dali Matěje Stránského, velkého chlapa, který by měl stát u gólmana, aby kluci měli v útočném pásmu daleko víc místa. Sázíme na Špágrovo umění najít Kubu. Doufám, že se to povede a na ledě jim to půjde.“

Na šampionátu se už urodilo několik překvapivých výsledků. Je pro vás i tohle před utkáním s Běloruskem zdvižený varovný prst?

„Není. My už nemáme na co čekat. Jdeme do utkání s tím, že musíme vyhrát. O nějakém podcenění se ani nemůžeme bavit. Musíme zvítězit, udělat pro to maximum. Není tady žádný slabý tým. Když do něčeho nedáte sto procent, vymstí se vám to. Není důvod k panice, je to důležitý zápas. My ho musíme zvládnout, tak to prostě je.“

Sestava na Bělorusko:

Hrubec

Hronek, D. Musil

Klok, Hájek

Sklenička, Šulák

Moravčík

Zadina, Kovář, Kubalík

Vrána, Špaček, Stránský

Flek, Chytil, Sekáč

A. Musil, Hanzl, Smejkal

Blümel

mimo sestavu: Šustr, Radil, Zohorna, Lenc