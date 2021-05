České postupové počty: čtvrtfinále je blízko, klíč ve střetu s Dánskem

Když se Češi ve svém čtvrtém duelu na MS v hokeji 2021 zvedli k úžasnému obratu se Švédskem (4:2), spadl všem obrovský kámen ze srdce, krach v podobě nepostupu do čtvrtfinále byl minimálně prozatím odvrácen. Ale je potřeba dál vyhrávat, což se podařilo proti Velké Británii, kterou Češi v sobotu smázli 6:1. Jak je to s postupem do čtvrtfinále teď? Jediná jistota je, že bez šance jsou už Britové.

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Rusko 5 4 0 0 1 19:8 12 2. Slovensko 5 4 0 0 1 13:12 12 3. Švýcarsko 5 3 0 0 2 15:14 9 4. Česko 5 2 1 0 2 18:14 8 5. Dánsko 6 2 1 0 3 12:13 8 6. Švédsko 5 2 0 0 3 16:10 6 7. Velká Británie 6 1 0 1 4 10:25 4 8. Bělorusko 5 1 0 1 3 10:17 4

Češi se dostali do solidní pozice, ve skupině A poskočili už na osm bodů. Vzhledem k úspěchu Dánů nad Běloruskem se teď klíčovým duelem pro Pešánovu družinu stává právě střet se Seveřany, kteří prohráli se Slovenskem 0:2 a na turnaji jim zbývá odehrát poslední zápas. Výhra by Čechy posunula na 11 bodů a proti Slovensku už by nemuselo jít o tolik.

Postupové počty

- porazit Dánsko a Slovensko za tři body přinese jistý postup se ziskem 14 bodů

- porazit Dánsko za tři body, tím padne šance Dánska, že předběhne Česko, dál ale můžou hrozit Švédové. Ti by nesměli proti Slovensku a Rusku získat více než 5 bodů. Češi by tak do čtvrtfinále postoupili i přes porážku bez zisku bodu v závěrečném duelu se Slováky. Pokud by však Švédsko přeci jen získalo ještě šest bodů, výběr kouče Filipa Pešána by musel v souboji se Slovenskem brát alespoň bod.

S kým ještě hrají

Rusko 12 bodů

- Švédsko

- Bělorusko

Slovensko 12 bodů

- Švédsko

- Česko

Švýcarsko 9 bodů

- Bělorusko

- V. Británie

Česko 8 bodů

- Dánsko

- Slovensko

Dánsko 8 bodů

- Česko

Švédsko 6 bodů

- Slovensko

- Rusko

Bělorusko 4 body

- Švýcarsko

- Rusko

